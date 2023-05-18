Niño de 4 años dispara un arma contra su hermanito de un año en Texas, EU

Un niño de cuatro años de edad disparó con un arma de fuego a su hermano de apenas un año en el condado de Harris, Texas, en Estados Unidos (EU). El pequeño quedó con lesiones que ameritaron un traslado a un hospital.

La agresión ocurrió la tarde del martes 16 de mayo, cuando oficiales de la policía local acudió a atender un llamado de emergencia alrededor de las 16:00 horas, en la calle Sunshine, después de que el menor de edad presuntamente accionó un arma contra su hermano.

El padre del pequeño aseveró a medios locales que a su hijo le agrada jugar con pistolas de juguete y es posible que no se haya dado cuenta que encontró una arma de fuego real. El hombre agregó que no estaba presente al momento del disparo y el arma pertenece a un familiar que se quedó en la casa.

El sheriff del condado Ed González afirmó que el bebé herido fue llevado a un hospital y sufrió heridas menores que no ponen en riesgo su vida. Los investigadores interrogaron a la familia para iniciar las pesquisas. Las autoridades pidieron que quienes tengan armas, usen el seguro para evitar un disparo accidental.

“Quiero tomar un instante para recordarle a la comunidad que sean responsables cuando se trata de armas. Revisen que colocaron el seguro, especialmente cuando hay niños al interior de la casa”, señaló Saul Suarez, mayor de la oficina del Sheriff del condado de Harris, Texas, EU.

Major Saul Suarez briefing media on the accidental shooting of a 1 year old boy by his 4 year old sibling. Occurred in the 17100 block of Sunshine Street. Investigators interviewing family. The 1 year old is expected to survive.#HouNews pic.twitter.com/XRktKCHjFt — HCSOTexas (@HCSOTexas) May 16, 2023

¿Cuántos tiroteos masivos han habido en Estados Unidos?

Durante los dos primeros meses del 2033, Estados Unidos ha sufrido más de 130 tiroteos masivos, de acuerdo con daros del Archivo de Violencia de Armas de Fuego, los cuales han pasado en hogares o espacios públicos.

Uno de los tiroteos más mortíferos fue el de Las Vegas, Nevada, donde murieron más de 50 personas y 500 resultaron heridas. En los últimos tres años, la misma organización señala que EU ha reportado más de 600 tiroteos masivos.

