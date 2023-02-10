Prevén récord de asistencia en Tianguis Turístico 2023 en CDMX

El Tianguis Turístico 2023 de la Ciudad de México (CDMX) está casi listo, la edición 47 se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en la capital del país que, por primera vez, se convierte en su sede y donde se darán cita los representantes de las 32 entidades de todo México y los mayores operadores del ramo y compradores del mundo.

Miguel Torruco Marqués, Secretario de turismo federal auguró que este será el mayor tianguis turístico de la historia.

“ Tenemos confirmados mil 113 compradores nacionales e internacionales; 685 empresas provenientes de 55 países de los cinco continentes, incluyendo a México; mil 97 expositores representando a 522 empresas y estarán presentes las 32 entidades federativas. Con estas cifras…podemos anticipar que romperemos todas las marcas establecidas en las ediciones anteriores”.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX confió en que esta edición número 47 del Tianguis Turístico será la más concurrida con cerca de 15 mil visitantes de todo el mundo.

“La reactivación económica es ya una realidad. El turismo está prácticamente cerrando en el 2022 a los niveles del 2019, con características muy especiales, estas características tienen que ver con que la ciudad ya no solamente es destino para turismo de negocios, sino que es un destino cultural por excelencia” dijo la mandataria de la ciudad.

Les invito a la edición 47 del #TianguisTurístico 2023, que se realizará por primera vez en la Ciudad de México, del 26 al 29 de marzo, y que será el más grande de América Latina. Bienvenid@s a la ciudad que lo tiene todo.



¡Haremos el mejor Tianguis Turístico de la historia! pic.twitter.com/BJr0ig4g8x — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 10, 2023

Derrama económica que ha dejado el Turismo en la CDMX

Durante la presentación del Tianguis Turístico, se reconoció la importancia de esta actividad que representa el 9.1 por ciento del PIB de la ciudad y el 18.74 del PIB turístico del país.

En 2022 se recibió en el país la mayor cifra económica en la historia por concepto de turismo, 28,016 millones de dólares, 14% más que me 2019.

Las empresas de actividad turística en la CDMX, representa el 8.1 por ciento del total nacional, con 325 mil microempresas directas y conexas, es decir, para el turista, pero también las actividades que son del turista y de los habitantes.

Además en Capital el 14 por ciento del empleo corresponde a actividades turísticas, es decir, que la Ciudad de México es la entidad que más contribuye al empleo turístico en todo el país.

El turismo en México ha permitido que tenga un lugar privilegiado a nivel mundial: el primer lugar latinoamericano en llegadas de turistas; el segundo lugar nacional en llegada de turistas internacionales; el primer lugar latinoamericano en destino fílmico en 2022; la Capital Iberoamericana de las Culturas, en 2021; el segundo lugar en número de museos a nivel mundial; mejor destino turístico urbano LGBTTT+ del 2022.

El Tianguis Turístico a lo largo de los años

El Tianguis turístico surgió 1975, como Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas, por iniciativa del entonces presidente del Consejo Nacional de Turismo, Miguel Alemán Valdés; en 1976 cambia de nombre a Tianguis Turístico y se determina llevarlo a cabo de manera ininterrumpida en el Puerto de Acapulco.

En el año 2011, la Secretaría de Turismo federal lo convirtió en itinerante, a fin de promover los diversos destinos turísticos del país, por lo que en el 2012, se realizó en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit; en el 2013 en la ciudad de Puebla; 2014 en Cancún, Quintana Roo; en 2016 tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco; en el 2017, en Acapulco, Guerrero; en el 18, en Mazatlán, Sinaloa; en el 2019 en Acapulco, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de que siguiera este destino siendo sede en forma permanente vía anual.

En el 2020 con la pandemia del Covid-19 todas las principales capitales cancelaron sus respectivos ferias turísticas; por lo que en el 2020, en México se innovó con la Primera Edición Digital del Tianguis Turístico, con la presencia de más de mil tours-operadores de 61 de naciones.

Ya en el 2021 se realiza en Mérida Yucatán, en el 2022 vuelve a Acapulco y en este 2023, en la CDMX.