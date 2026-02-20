Mónica Chávez tiene 5 denuncias y busca ser gobernadora en Edomex

Ella es Mónica Chavez Durán, fue titular de la Secretaría de Mujeres del Gobierno del Estado de México (Edomex) y actualmente es la oficial mayor del gobierno mexiquense. Ahora, busca ser gobernadora de la entidad.

Sin embargo, esta suspirante tiene cinco denuncias por violentar los derechos humanos y laborales de trabajadores.

Una de las personas que fueron testigos de lo ocurrido recuerda: “Yo sí vi gente que realmente, o sea, en su cara, le decía pendeja. Una compañera que estaba ahí en una dirección fue al baño y dijo: ¿Dónde está fulana? La necesito ahora, le dijo a su segunda, le dijo a la licenciada Perla, vas ahorita al baño y la sacas y la traes ahorita. Unos maltratos a la gente. Las acusaba de rateras. Las acusaba de, o sea, de lo de no una un trato déspota”.

ADN Noticias obtuvo no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro testimonios.

“Era el régimen de del terror. No, yo llegué a salir de ahí de las instalaciones a las 10, 11 de la noche, ya iba yo caminando por el centro de Toluca y me mandaban llamar para que me regresara”, recuerda la trabajadora violentada.

Denuncian abusos contra mujeres

Señalan jornadas laborales inhumanas bajo la gestión de Chávez Durán. El caso más sonado es el de Lilibeth. Sus compañeras nos cuentan que sufrió un aborto como consecuencia.

“Le exigían entregar algunos reportes hasta cierta hora y ella tenía que salir casi corriendo. Estaba ya como muy, digamos sí, como muy estresada y esto le ocasionó un aborto”, recuerda otra trabajadora.

Sí, en la propia Secretaría de Mujeres, son mujeres las que denuncian acoso laboral bajo la gestión de Mónica Chávez.

“Porque sí, por ahí conocí a la a la compañera que estaba embarazada. Sí, de compañeros he escuchado, cómo les ha gritado cómo corrieron a a otros compañeros”, recuerda una de las mujeres.

Y otra más: "¿Que dónde andaba? ¿Que que a qué hora llegaba? ¿Que a qué hora salía? Tenían a gente este de ahí mismo del área de comunicación social donde yo estaba adscrita que le decían santo y seña”.

Hostigamiento, prepotencia, humillaciones, maltratos, es el negro historial laboral de Mónica Chávez Durán, plagado de denuncias y lejos de haber sido sancionado, fue premiado.

“Hubo varias quejas, hay procesos legales y cuando la cambiaron, pues pensar mejor era por esta situación y no, pues es que le dieron un puesto de mayor importancia, no, que es la oficialidad mayor”, indicó una de las agredidas.

Y ahora peor, porque doña Mónica ya puso el ojo más arriba, quiere ser gobernadora del Estado de México.

“Es una persona que tiene un trato que que pasa sobre todo deja el trato. O sea, pasa por los derechos humanos y los derechos laborales de pues de quien sea”, revela la empleada.

Hasta hoy, las múltiples denuncias en contra de Mónica Chávez Durán no han prosperado.

“Pero qué bueno que ya trascendió a nivel nacional y pues pues ahora sí que aquí estamos”, advierte la mujer violentada por la funcionaria.