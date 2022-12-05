Regresan a Tierra taikonautas después de 6 meses en Estación Espacial

Taikonautas chinos a bordo de la nave Shenzhou-14 regresaron a la Tierra luego de completar muchos "primeros" hitos en misión de 6 meses en la Estación Espacial.

La cápsula de retorno de Shenzhou-14, que transportó a los taikonautas Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe, descendió en el sitio de aterrizaje de Dongfeng en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, a las 20:09 (hora de Beijing), informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Taikonautas están en buena forma

Los taikonautas están en buena forma y la misión tripulada Shenzhou-14 fue un completo éxito, anunció la agencia.

Los taikonautas fueron llevados por trabajadores en tierra y colocados en sillas frente a la cápsula. Se veían relajados y saludaban al personal en tierra.

"Bienvenidos de vuelta a casa", vitoreaban las personas al trío, y muchos levantaban sus cámaras para capturar el momento histórico.

"Me siento honrado de presenciar la formación de la configuración básica de nuestra estación espacial", dijo Chen, el comandante de la misión, también el primer astronauta chino en permanecer en órbita durante más de 200 días. "Estoy orgulloso de mi país".

La primera mujer taikonauta

Liu, la primera mujer taikonauta de China, dijo que tuvo un recuerdo inolvidable en la estación espacial y que estaba emocionada de regresar a la patria.

La cápsula de retorno se separó de la cápsula en órbita de Shenzhou-14 a las 19:20 horas del domingo bajo el mando del Centro de Control Aeroespacial de Beijing.

Poco después de que aterrizara la cápsula de retorno, el equipo de búsqueda terrestre llegó al lugar de aterrizaje. El personal médico confirmó que los astronautas presentaban buena salud.

El equipo de investigación chino también ha desarrollado muchas tecnologías innovadoras para ayudar a la tripulación de Shenzhou-14 a superar los desafíos de las bajas temperaturas y la noche oscura.

Sentado sobre un cohete portador Gran Marcha-2F Y14 y transportando a la tercera tripulación para ingresar al módulo central de la Estación Espacial Tianhe de China, el Shenzhou-14 fue lanzado el 5 de junio en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en el noroeste de China.

Completaron múltiples tareas durante su misión

Completaron múltiples tareas durante su misión, incluida la supervisión de cinco encuentros y acoplamientos, la realización de tres actividades extra vehiculares, la presentación de una conferencia sobre ciencia en vivo y la realización de varios experimentos de ciencia y tecnología.

Los taikonautas llevaron a cabo inspecciones y pruebas, mantenimiento de equipo, así como gestión de materiales y de la estación espacial. También liberaron e instalaron gabinetes de experimentación científica en los módulos de laboratorio Wentian y Mengtian.

Los taikonautas de Shenzhou-14 ayudaron a lograr muchos "primeros" hitos en la historia espacial de China, incluyendo el primer encuentro y acoplamiento entre dos naves espaciales del nivel de 20 toneladas y la primera transposición en órbita de un módulo de Estación Espacial.

Impusieron récord de realización

Son la primera tripulación que entra a los dos módulos de laboratorio de la Estación Espacial e impusieron un récord de realización de tres caminatas espaciales en una misma misión de vuelo.

También ayudaron a realizar el encuentro y acoplamiento automatizados más rápidos del mundo de la nave de carga Tianzhou-5 con la Estación Espacial en alrededor de dos horas.

Los tres taikonautas llevaron a cabo una rotación en órbita con la tripulación de Shenzhou-15, una histórica reunión que aumentó la fuerza de trabajo en la Estación Espacial en órbita a seis por primera vez.

Los astronautas de Shenzhou-15, quienes están a cargo de concluir la última etapa de construcción de la Estación Espacial y el inicio de la primera etapa de su aplicación y desarrollo, verificarán una residencia a largo plazo en la estación espacial de China en su configuración de tres módulos, indicó la agencia.

