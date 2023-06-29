Icónica joyería en Nueva York sufre un aparatoso incendio

La icónica tienda de joyería Tiffany, ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York, sufrió un incendio, según reportó el Departamento de Bomberos tras recibir un llamado de emergencia durante la mañana de este jueves 30 de junio.

Videos en redes sociales exhiben la cortina de humo saliendo del sótano de Tiffany, sitio que se caracteriza por las exclusivas piezas de joyería, muchas de ellas adquiridas por artistas de todo el mundo. Hasta el momento, las autoridades no reportan heridos en el sitio.

La famosa Joyería Tiffany reabrió sus puertas el pasado mes de abril luego de una larga renovación en sus salas de exposiciones, entrada y zonas de venta al público en general.

Primeras versiones aseguran que el incendio habría iniciado tras fallas en un transformador que brinda servicio a la tienda Tiffany & Co, originando un cortocircuito que obligó a todos los empleados a salir corriendo del lugar, así como a los habitantes de edificios cercanos.

#VIDEO | Se reporta fuerte #incendio en Tiffany's, famosa tienda de joyería en #NuevaYork.



Hace poco tiempo acababa de ser #renovada con una inversión de millones de dólares.



Información en proceso. pic.twitter.com/t7kWW9q7Qk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 29, 2023

¿Qué productos vende la joyería Tiffany?

Ubicada en la Quinta Avenida, una de las zonas más exclusivas de Nueva York, la mítica tienda comercializa anillos de compromiso, relojes de lujo, algunas fragancias de diseñador, así como accesorios para la oficina y hogar.

La tienda alcanzó la fama mundial por la película de 1961 "Desayuno con diamantes” y ha permanecido en el mismo sitio desde su fundación en 1837 por el joyero Charles Lewis Tiffany. Con el paso del tiempo ha sido mencionada en comerciales, series y en distintas plataformas.

"Nuestra joyería es el fruto de un legado de más de 180 años de artesanía experta con preciosos diseños de collares, colgantes, brazaletes, anillos y más", expone la página de la prestigiosa joyería.

¿Qué caracteriza a la joyería Tiffany?

La compañía recurrente para cientos de artistas se caracteriza por vender artículos de colección, en las cuales suele contar con la imagen de algunos famosos. La cantante Beyoncé es actualmente uno de los rostros de la marca que se anuncia como la creadora de "diseños, elegantes, chic y reconocibles al instante".