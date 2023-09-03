Tifón Haikui provoca suspensión 70 rutas de servicio de ferry de pasajeros en Fujian

Varias rutas de ferry de pasajeros en la provincia de Fujian, en el este de China, han sido suspendidas debido al tifón Haikui.

Se pronostica que el undécimo tifón de este año tocará tierra en la costa sureste de la parte continental de China el próximo martes por la tarde, según el Centro Meteorológico Nacional (CMN).

Haikui pasó de ser un fuerte tifón a un súper tifón a las 10:00 del domingo y azotó la región de Taiwán por la tarde, provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos.

Domestic flights were canceled and almost 4,000 people were evacuated as Typhoon Haikui barreled into southeastern Taiwan, bringing torrential rain and strong winds https://t.co/XR2nnlSSEQ pic.twitter.com/vZSLJmVWhp — Reuters (@Reuters) September 3, 2023

Tifón Haikui es nivel II

La oficina marina de Fujian emitió el domingo una respuesta de emergencia de nivel II al tifón Haikui. Como una de las precauciones tomadas por la provincia ante la tormenta que se avecina, se han suspendido 70 rutas de ferry de pasajeros, incluidas cuatro rutas de ferry "mini tres enlaces".

Las "mini tres tintas" se refieren a servicios de comercio directo, postales y de transporte que se lanzaron el 1 de enero de 2001 entre Kinmen y Matsu, dos islas anexas a Taiwán, y Fujian, una provincia costera en el continente.

Las cuatro rutas de ferry de los "mini tres enlaces" son Xiamen-Kinmen, Quanzhou-Kinmen, Mawei-Matsu y Huangqi-Matsu.

Además, también se han detenido 104 proyectos de construcción sobre el agua en las zonas costeras de Fujian y se ha evacuado al personal que trabaja en esos proyectos en curso.

Mientras tanto, el departamento marítimo local ha realizado inspecciones en las zonas de fondeo, así como en aguas con instalaciones importantes para garantizar la seguridad de los barcos.

China tiene un sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles para tifones, siendo el Nivel I el nivel de respuesta más alto.