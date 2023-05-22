TikTok demanda a Montana luego de que prohibiera por completo la aplicación en el estado

Este lunes 22 de mayo de 2023, TikTok, la popular red social de origen chino, ha presentado una demanda contra la nueva prohibición del estado de Montana acercsa del uso de la aplicación de videos cortos.

TikTok, propiedad de la china ByteDance, argumenta que esa prohibición, que entraría en vigencia el próximo 1 de enero, viola los derechos de la Primera Enmienda de la empresa, además de los usuarios.

Esta demana, presentada ante un Tribunal de Distrito en el estado de Montana, también argumenta que la ley federal se adelanta a la prohibición porque "se entromete" en asuntos de interés exclusivamente federal.

Cabe señalar que Montana es el primer estado de todo Estados Unidos (EU) en intentar prohibir por completo a la red social TikTok.

En el año 2020, el expresidente Donald Trump intentó prohibir las descargas de TikTok y de WeChat de propiedad china, además de otras transacciones, que según las empresas habrían impedido efectivamente el uso de las aplicaciones, pero una serie dedecisiones judiciales bloquearon la entrada en vigor de aquellas medidas.

La compañía de origen chino, también argumenta que el estado "destierra a TikTok, y solo a TikTok, del estado, por razones puramente punitivas, como lo demuestra la decisión de señalar aldemandante con sanciones severas basadas en preocupacionesespeculativas sobre la seguridad de los datos y las prácticas de moderación del contenido de TikTok".

Usuarios de Tiktok en Montana ya habían demandado al estado por la prohiobición

La semana pasada, cinco usuarios de TikTok en Montana dedicados a crear contenido publicado en la aplicación de videos cortos, presentaron una demanda en un tribunal federal para bloquear la prohibición de parte del estado.

Montana TikTok users are speaking out after the governor became the first in the U.S. to sign a ban, set to take effect on January first, 2024 https://t.co/x530Zpe6dn pic.twitter.com/mrpaud5QzJ — CNN (@CNN) May 19, 2023

Montana, el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok por completo

Greg Gianforte, gobernador de Montana, firmó el pasado miércoles una legislación para prohibir TikTok en el estado.

La ley establece que es ilegal que TikTok opere en el estado y que las tiendas de aplicaciones de Alphabet Google y Apple para ofrecer TikTok dentro del estado de Montana.