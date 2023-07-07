Detienen a sospechoso responsable de tiroteo en Baltimore

Este viernes, la policía de Baltimore informó la detención de un joven de 17 años en relación conel tiroteo masivo del 2 de julio que dejó dos personas muertas y 28 heridas.

El ataque ocurrió en una fiesta en una prvada de casas en la ciudad de Maryland.

El Departamento de Policía dio a conocer que el sospechoso fue acusado de posesión de arma de fuego en menor de edad, posesión de arma de asalto, imprudencia temeraria y posesión de arma de fuego en un vehículo".

Según el comunicado de prensa difundido por la policía de Baltimore, la detención del joven cuya identidad no se ha revelado ocurrió a las 7:00 de la mañana y participaron miembros del SWAT que son policías de élite, muy bien capacitados y armados.

BPD provides case update on South Baltimore mass shooting: Juvenile Person of Interest in Custody



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¿Qué fue lo que pasó?

En el fin de semana largo por la fiesta de Independencia de Estados Unidos se llevaba a cabo una fiesta en un condominio horizontal. Pasadas las 12:30 de la mañana la policía recibió varias llamadas reportando un tiroteo con víctimas fatales.

Al llegar encontraron a dos personas muertas, una mujer de 18 años y un hombre de 20 así como varios heridos, tres de los cuales que fueron trasladados a un hospital.

Tiroteos en el marco de festejos del 4 de julio

Estados Unidos conmemoró su día nacional con reportes de varios tiroteos en distintas partes del país.

En total se repotaron al menos 8 personas fallecidas en dos tiroteos masivos ocurridos en Texas y Pensilvania en horas previas a los festejos por el 4 de julio. En Filadelfia un hombre que portaba chaleco antibalas y armado con un rifle de asalto AR 15 y varias municiones, disparó indiscriminadamente en el barrio de Kingsessing, causando la muerte de cinco personas y heridas a otras más entre ellas un par de menores de edad.

Estadísticas revelan, lamentablemente que durante esta fiesta aumentan significativamente los reportes de ataques armados en distintas partes del territorio estadounidense.

