Mujer disfrazada de conejito de Pascua auxilia a heridos tras tiroteo en California| VIDEO

Un tiroteo registrado la tarde del 4 de abril en Bakersfield, California, dejó varias personas heridas y una escena fuera de lugar; en medio de la movilización, una mujer disfrazada de Conejito Pascua brindó auxilio a una de las víctimas que buscaba ayuda tras las detonaciones.

De acuerdo con datos emitidos por el Departamento de Policía de Bakersfield, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:48 horas en la cuadra 4700 de Half Dome Way; al arribar, los agentes localizaron una disputa entre vecinos y dos personas que llegaron en un vehículo.

¿Quiénes estaban involucrados?

Las autoridades informaron que entre los involucrados se encontraba un hombre y un menor de edad; ambos presentaban lesiones leves y portaban armas de fuego cargadas.

En el lugar también se localizaron otras personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales para su atención médica; la escena fue asegurada para iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Qué ocurrió durante el ataque?

Cámaras de vigilancia registraron el momento en que se escuchan múltiples disparos; en las imágenes se observa a personas corriendo para resguardarse, mientras una de las víctimas se dirige hacia un grupo cercano en busca de ayuda.

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Un contraste que marcó el momento crítico en Bakersfield

En medio de una escena de violencia, la imagen de un disfraz asociado a una celebración terminó ligada a un acto de auxilio; el Conejito Pascua pasó de símbolo festivo a punto de apoyo para una persona herida en cuestión de segundos.

El metraje rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues en medio del caos, las acciones del Conejito Pascua evitaron que la tragedia fuera mayor.

¿Qué sigue en la investigación tras el tiroteo?

Autoridades indicaron que, una vez que reciban el alta médica, el hombre y el menor serán puestos a disposición de las instancias correspondientes; enfrentarían cargos por agresión con arma mortal y delitos relacionados con armas de fuego.

El caso permanece bajo investigación para determinar cómo inició la confrontación y deslindar responsabilidades.