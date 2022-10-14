Tiroteo en la capital de Carolina del Norte deja al menos 5 muertos

Cinco personas, incluido un oficial de policía fuera de servicio, fueron muertos por tiroteo el jueves (13 de octubre), lo que provocó una persecución masiva que cerró parte de la capital de Carolina del Norte, Raleigh, y resultó en que el sospechoso fuera "contenido", dijo la alcaldesa Mary-Ann.

El pistolero camuflado, "de entre 13 y 16 años", estaba armado con un arma larga y se atrincheró en un granero durante un tenso enfrentamiento de horas con la policía armada después de disparar múltiples disparos en la vía verde del río Neuse.

El sospechoso desató el terror

La policía, que fue de puerta en puerta tratando de encontrar al asesino, dijo que el sospechoso desató el terror a lo largo de un sendero para caminar en la capital de Carolina del Norte el jueves y eludió a los oficiales durante horas antes de ser acorralado.

Al menos otras dos personas, incluido un oficial de policía, resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, dijo Baldwin en una conferencia de prensa.

"Debemos detener esta violencia sin sentido en Estados Unidos", dijo Baldwin, sin proporcionar muchos detalles sobre la ola de disparos.

Incluso se envió un dron al granero para negociar con él de forma remota, pero funcionó mal, dijo la policía.

Hubo múltiples escenas del crimen asociadas con la situación de tiroteo activo, agregó el informe.

El video de helicóptero de WTVD, afiliada de ABC, mostró más de una docena de vehículos de emergencia alineados en una carretera a través de un área boscosa.

El motivo del tiroteo masivo que sacudió el frondoso vecindario residencial sigue sin estar claro y las identidades del sospechoso y las víctimas no han sido reveladas.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo: "Esta noche, el terror ha llegado a nuestra puerta. La pesadilla de cada comunidad ha llegado a Raleigh".

"Escuché dos disparos, y fueron muy fuertes"

Un residente local llamado Robert dijo: "Escuché dos disparos, y fueron muy fuertes, así que supe que algo estaba cerca, y luego escuché otros tres disparos.

"Lo vi básicamente pasar por mi casa en el patio trasero. Tenía una escopeta de cañón largo. Estaba vestido de camuflaje. Tenía una mochila llena que también era camuflaje".

Más fallecidos por tiroteos

En julio, la policía de Raleigh dijo que había habido más personas asesinadas en 2022 que en el mismo punto en 2021.

A su vez, Raleigh vio un aumento significativo en la violencia armada en 2021, en comparación con 2020.

Además de las 28 personas muertas a tiros, otras 131 personas recibieron disparos y sobrevivieron, en comparación con 105 tiroteos no fatales en 2020 y 99 en 2019.

También hubo 499 asaltos agravados con armas de fuego el año pasado.

Estella Patterson, jefa de policía de Raleigh, dijo que la violencia armada que se ve en Raleigh refleja las tendencias en todo el país.

