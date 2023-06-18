Tiroteo en Chicago, Estados Unidos deja al menos 20 heridos y un fallecido

En Chicago se registró un tiroteo en un estacionamiento de un centro comercial en Willowbrook, Illinois, Estados Unidos, al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas falleció.

Los agentes del condado de DuPage escucharon disparos alrededor de las 00:30 (hora local) y "respondieron a un área donde había una gran reunión de personas", dijo Eric Swanson, subjefe de la oficina del alguacil

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo en el área de Willowbrook, Illinois, a 39 kilómetros de Chicago, según informó el jefe del batallón del distrito de protección contra incendios, Joe Ostrander.

La celebración del Juneteenth

Testigos presenciales relataron que el incidente tuvo lugar en el estacionamiento mientras se llevaba a cabo una celebración del Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación.

Juneteenth es un feriado federal de Estados Unidos que conmemora la emancipación de los negros estadounidenses esclavizados.

Todos corrieron, fue un caos

Un testigo presencial dijo "estábamos todos afuera y lo siguiente que sabes es que los disparos se dispararon y todos corrieron y sí, también, fue un caos".

"nunca he estado en algo como esto. Honestamente, solo, honestamente, tengo dolor de cabeza por toda la conmoción. Todo lo que podía hacer era revisar a mis amigos y ver si todo estaba bien, relató Markeshia Avery.

Al momento del tiroteo había más de 200 personas

Aproximadamente entre 200 y 300 personas estaban en plena calle celebrando la festividad cuando comenzaron a sonar los disparos sin que hasta el momento se tenga información sobre sus responsables.

Según los informes iniciales recibidos alrededor de las 12:30 a.m. hora local, el tiroteo ocurrió en la intersección de Lilac y la Ruta 83.

Había sirenas que venían de todas direcciones

"Así que estaba acostado en la cama y luego escuché un helicóptero pasar por encima y luego mi mamá llamó a la puerta y dijo: '¿Qué está pasando afuera?' Entonces me levanté y miré por la ventana y era solo un caos. Había sirenas que venían de todas direcciones. Había solo cientos de autos de policía desde todo el camino hasta el semáforo, en la 91, justo aquí abajo. Era solo mucho", aseveró, Nicole Kozney, residente del área.

En un comunicado, Ostrander señaló que inicialmente se reportó un total de cinco víctimas, pero posteriormente se confirmó que diez personas fueron trasladadas a cuatro hospitales locales con heridas que variaban desde rozaduras hasta heridas de bala. Dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

"Los informes preliminares de testigos y víctimas indican que hubo al menos 20 personas baleadas en este momento. Una víctima falleció. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales en los condados de Dupage Cook y Will", externó La Oficina del Sheriff del Condado de DuPage.

Las edades de las víctimas están entre 15 y 19 años

Al menos doce ambulancias fueron enviadas al lugar de los hechos para brindar asistencia médica.

El motivo detrás del tiroteo no estaba claro, ni tampoco se tenía certeza sobre las características de las armas de fuego empleadas.

Otro tiroteo se registró en un festival de música

El tiroteo se produjo horas después de que dos personas murieran y tres resultaran heridas cerca del festival de música electrónica de baile Beyond Wonderland, en el estado de Washington.

Allí, la policía informó que un hombre disparó "al azar entre la multitud", en un campamento cerca del Anfiteatro Gorge, a unos 240 kilómetros al este de Seattle. Otro incidente mortal de este tipo tuvo lugar poco después de la 01:00 (hora local) en St. Louis, Missouri.

Una persona murió y otras nueve resultaron heridas, según la Policía Metropolitana de la ciudad, que aún no ha publicado más información sobre el incidente.

Sabes cuántos tiroteos se han registrado en Estados Unidos en lo que va del año

Según el archivo de violencia con armas, incluyendo estos incidentes recientes, se han registrado al menos 310 tiroteos masivos en los Estados Unidos en este año.