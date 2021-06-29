Joven desarma a autor de tiroteo en Colorado y policía lo mata

Las autoridades de Arvada, Colorado, confirmaron que un policía de la corporación mató por error a John Hurley, un joven que enfrentó al autor del tiroteo ocurrido el pasado 21 de junio, evitando que más personas resultaran heridas.

De acuerdo con Link Strate, jefe de la Policía de Colorado, el agente Gordon Beesley respondió al informe de un tiroteo en el área de Old Town Arvada y segundos después de su llegada al lugar de los hechos, el atacante, identificado como Ronald Troyke, lo mató a tiros.

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Strate explicó que luego de quitarle la vida al oficial Beesley, el autor del tiroteo siguió disparando hacia las patrullas que se encontraban estacionadas en la zona y minutos después corrió hacia un área comercial de Colorado.

Al llegar al área donde hay tiendas, restaurantes y otros negocios, John Hurley confrontó al atacante y lo desarmó, en ese momento otro policía llegó a la escena y disparó contra el joven, quien solo intentaba detener a Troyke.

“La amenaza a nuestros oficiales y la comunidad fue detenida por un héroe llamado John Hurley. Sus acciones solo pueden describirse como decisivas, valientes y efectivas para detener una mayor pérdida de vidas”, añadió Strate.

Policía que mató Hurley se encuentra bajo investigación

Luego de este episodio, que las autoridades de Colorado describieron como “una tragedia indescriptible”, el policía que terminó con la vida de Hurley fue puesto en licencia administrativa, mientras las investigaciones continúan para determinar si actuó de forma justificada.

Perdimos a dos héroes el 21 de junio y debemos respetar sus recuerdos y los de sus seres queridos.

Los hechos ocurridos en Colorado hace unos días fueron presentados por las autoridades en un video, donde se observa el momento exacto en que el autor del tiroteo, bajó de su automóvil y se dirigió al oficial Beesley, mientras algunos transeúntes trataron de ponerse a salvo.

Después, el sospechoso regresó a su vehículo para cambiar de arma y regresó a una zona donde Hurley le disparó, para después desarmarlo justo en el momento en que un policía lo abatió, mientras que el autor del ataque también murió a manos de la policía.

“Está claro que intervino en un rodaje activo que se desarrolló rápidamente en una zona comercial concurrida en medio del día, y lo hizo sin dudarlo. Sus acciones salvaron a otros de lesiones graves y la muerte”, concluyó el jefe de los policías en Arvada, Colorado.

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