¡Tiroteo en Denver! Aficionados de los Nuggets son baleados tras título de la NBA

Triunfo con sabor amargo en la ciudad de Denver, Estados Unidos, pues luego del histórico triunfo de los Nuggets en la NBA, con el que consiguieron el primer campeonato de su historia, el Departamento de Policía del estado informó durante la madrugada de este martes 13 de junio sobre un tiroteo registrado cerca del centro, por uno de los sitios donde los aficionados celebraban el título ganado unas horas antes.

De acuerdo con el informe recogido por CNN, al menos nueve personas resultaron baleadas, quienes se encontraban entre una multitud aficionada a los Nuggets de Denver, equipo que se acababa de coronar pocas horas antes en el Ball Arena, recinto ubicado a menos de dos kilómetros de distancia.

Lamentablemente, luego de que arribaran unidades de emergencia para atender a los heridos, se reportó que tres de las nueve personas heridas se encuentran en estado crítico; mientras que el resto está con heridas, pero fuera de peligro, por lo que procedieron con la búsqueda del presunto culpable.

🚨BREAKING: 9 people were injured — three critically — in a shooting in Denver & a suspect was taken into custody, police said. The shooting happened about a mile from Ball Arena, where the Nuggets defeated Miami to claim their 1st NBA title. https://t.co/kW19MAYSIc | @cbsaustin pic.twitter.com/SrJGKgZXIJ — John-Carlos Estrada 🎙️ (@Mr_JCE) June 13, 2023

Policía de Denver detiene a sospechoso del tiroteo contra aficionados de los Nuggets de la NBA

De igual forma, momentos después se dio a conocer que la Policía de Denver había detenido a un sospechoso involucrado con el tiroteo masivo en el centro de la ciudad, quien también había recibido un impacto de bala, por lo que fue trasladado al servicio correspondiente para proceder con la investigación y determinar a todos los involucrados.

Cabe mencionar que la fiesta en el centro de Denver era total y había múltiples celebraciones en las calles, pues el equipo nunca antes había conseguido ganar el título de la NBA. Entre fuegos artificiales, gente arriba de semáforos y fogatas en medio del asfalto, la situación tuvo que ser controlada por algunos elementos de seguridad.

En cuanto a los motivos que derivaron en este altercado que resultó en los disparos, siguen bajo investigación en este momento. Ocurrió en la zona donde había la mayor concentración de gente celebrando durante la noche Doug Schepman, vocero de la Policía de Denver

De manera concreta, la balacera se dio en la cuadra 2000 de Market Street poco después de media noche, casi en esquina con 20th Street, justo en medio de una de las locaciones de la celebración; sin embargo, la policía no confirmó si el tiroteo estaba relacionado con el festejo.