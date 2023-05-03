Un muerto y varios heridos, deja un tiroteo en hospital de Atlanta

Autoridades de Atlanta reportaron un tiroteo dentro del hospital Northside, ubicado en West. Peachtree St, entre 12th St y 13th St. por lo que solicitaron a las personas mantenerse alejados del lugar; debido al ataque se reportaron varios heridos y al menos un muerto.

La policía de Atlanta indicó que el atacante huyó del lugar, no obstante compartieron imágenes del tirador tomadas por las cámaras de seguridad del edificio y emitieron una alerta de búsqueda del sospechoso; no obstante pidieron mantenerse alejados de él ya que se encuentra armado y podría ser peligroso.

"Se pide a cualquier persona con alguna información sobre el paradero de esta persona que llame al 911. Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso y no se le debe acercar".

APD is investigating an active shooter in the area of 1110 W Peachtree St NW. Please shelter in place, or stay out of the area. pic.twitter.com/uRIBECRQDT — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023

El Departamento de Policía de Atlanta detalló que durante el tiroteo resultaron heridas cinco personas, una de ellas murió en el lugar, las otras cuatro fueron trasladadas a un hospital cercano para ser atendidas.

¿Quién es el tirador en el hospital de Atlanta?

Las autoridades estadounidenses indicaron que el agresor visitó el hospital acompañado de su madre, sin embargo, aún se desconocen las causas por las que inició el tiroteo.

Las cámaras de seguridad del nosocomio captaron imágenes del tirador donde se le ve portando un sudadera gris con capucha, un pantalón negro, tenis y una bolsa donde llevaba el arma.

En redes sociales circuló un video en el que se veía al tirador en el techo del edificio Promenade en Peachtree St, mientras las autoridades lo buscaban para detenerlo.