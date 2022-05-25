Tiroteo en escuela de Texas hace que Biden pida que se tomen medidas

El tiroteo donde murieron 19 niños y dos profesores en una escuela primaria del sur de Texas ha llevado al presidente Joe Biden a instar a los estadunidenses a que se enfrenten al grupo de presión de las armas en Estados Unidos y a que pidan al Congreso para que endurezca las leyes sobre armas.

En el tiroteo escolar más letal en casi una década, Salvador Ramos, de 18 años, comenzó la masacre cuando le disparó a su abuela y mientras huía estrelló su vehículo cerca de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas.

Los agentes vieron al hombre armado, que usaba chaleco antibalas, salir del vehículo accidentado portando un rifle. A continuación, entró en el edificio y abrió fuego, según el reporte de las autoridades.

El adolescente realizó disparos letales contra al menos 21 personas antes de que la policía aparentemente le disparara y lo matara. Su abuela sobrevivió. Ramos actuó solo y sus motivos no están claros.

Durante su discurso a la nación, Biden expresó que es posible “hacer mucho más”.



“Cientos de niños fueron testigos, vieron morir a sus amigos, como si fuera un campo de batalla”.https://t.co/pvUsr4iqj0 pic.twitter.com/quMDtegphW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2022

Joe Biden, presidente de Estados Unidos:

Como nación, tenemos que preguntarnos cuándo, en nombre de Dios, vamos a enfrentarnos al grupo de presión de las armas, cuándo, en nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que hay que hacer... Estoy harto de esto. Tenemos que actuar.

Los impactantes asesinatos, que se produjeron 10 días después de que un supremacista blanco declaró que disparó a 13 personas en un supermercado de un barrio mayoritariamente negro de Búfalo, llevaron a Biden a hablar directamente a los estadunidenses sobre el tema del control de las armas.

En su discurso televisado, en el que su voz fue subiendo de tono, el presidente Biden acusó al grupo de presión de las armas de bloquear la promulgación de leyes más estrictas sobre la seguridad de las armas de fuego.

Además de que ordenó que las banderas ondeen a media asta hasta la puesta de sol del sábado debido a la tragedia.

Nuestro compañero @Jorge_MunozA se encuentra en Uvalde, #Texas con más detalles del #Tiroteo de esta mañana al interior de una primaria.



Mañana la escuela permanecerá cerrada y cercada. pic.twitter.com/0mamritjPh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2022

Escuelas de Estados Unidos se convirtieron en escenarios de tiroteos masivos

Los tiroteos masivos en Estados Unidos han dado lugar con frecuencia a protestas públicas y a llamados para que se realicen controles de antecedentes más estrictos en la venta de armas y otros chequeos habituales en otros países, pero esas medidas han fracasado repetidamente ante la fuerte oposición liderada por los republicanos.

La escuela primaria Robb alberga a niños de segundo, tercero y cuarto grado, lo que significa que los alumnos probablemente habrían tenido entre 7 y 10 años. La comunidad, situada en lo más profundo de la región estatal de Hill Country, a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio, tiene unos 16 mil residentes, casi el 80 por ciento de ellos hispanos o latinos, según datos del censo de Estados Unidos.

En la historia de #EstadosUnidos se han registrado gran número de tiroteos.



Son tres los más lamentables: en la universidad de Virginia Tech en 2007, la masacre de Pulse en Orlando en 2016 y el de Las Vegas en 2017, cuando Stephen Paddock disparó desde un hotel.@HechosAM pic.twitter.com/njDyGiAEYW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2022

La masacre fue la más reciente de una serie de tiroteos masivos en escuelas que periódicamente reavivan el debate entre los defensores de un control más estricto de las armas y los que se oponen a cualquier legislación que pueda comprometer el derecho a portar armas garantizado por la Constitución.

El tiroteo y matanza ocurrida en la escuela de Texas se erige como la más letal en una escuela desde que un hombre armado mató a 26 personas, entre ellas 20 niños, en la primaria Sandy Hook de Connecticut, ocurrida en diciembre del año 2012.