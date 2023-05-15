Registran tiroteo en Farmington, Nuevo México; se reportan cuatro personas muertas

El día de hoy, el Departamento de Policía de Farmington, Nuevo México, informaron sobre un tiroteo, donde registraron al menos cuatro personas muertas, entre ellas la persona que inicio este suceso.

De acuerdo con las autoridades de Farmington, durante el tiroteo estuvieron involucrados algunos oficiales, de los cuales dos de ellos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. Uno de ellos es de la policía local y el otro pertenece a la policía del Estado. En total hubo nueve heridos.

Se dio a conocer que las autoridades confrontaron al culpable de este hecho, un joven de 18 años, el cual fue asesinado en la escena y actuó solo.

“La identidad del sospechoso se desconoce y no hay más amenazas conocidas en este momento”. Policía de Nuevo México

La policía pidió a los automovilistas y peatones evitar la zona del tiroteo mientras realizaban peritajes cerca de la zona de la agresión. También realizó cierres momentáneos de seguridad en escuelas cercanas. Tras confirmar que no existía peligro para la sociedad levantaron los cierres.

La policía indicó que aún desconoce la identidad del atacante y el motivo del tiroteo. Hasta el momento tampoco han dado información sobre quiénes son los civiles afectados.

Tiroteos recientes en Estados Unidos

El tiroteo de este lunes se produce luego de otras masacres en los últimos 15 días.

Recientemente, un tiroteo en Arizona dejó dos jóvenes muertos y cinco personas lesionadas. El incidente ocurrió el 14 de mayo en la ciudad de Yuma. Las víctimas mortales eran un hombre de 19 años y otro de 20.

Las investigaciones siguen en curso porque hasta el momento las autoridades no tienen a ningún sospechoso bajo custodia.

El 10 de mayo algunos niños y sus padres vivieron momentos de pánico cuando asistieron a un partido de baseball en California. Mientras los menores jugaban se escucharon varios disparos que obligaron a los asistentes. Nadie resultó herido y el responsable se dio a la fuga. Las autoridades establecieron una recompensa de mil dólares para dar con él.

Ataque a balazos en Tepito deja un padre muerto frente a su hijo

El 7 de mayo un hombre armado mató a ocho personas en un centro comercial del área de Dallas, Texas.

De acuerdo con las autoridades, el atacante de 33 años era n simpatizante neonazi con un arma de asalto estilo AR-15. El sujeto fue asesinado por un oficial que estaba en el centro comercial de la ciudad de Allen.

Entre las víctimas había un niño pequeño, dos niñas, un guardia de seguridad y un ingeniero que recién había terminado sus estudios de maestría.

Estos son algunos de los ataques a mano armada que se registraron en el mes de mayo. De acuerdo con el Arhivo de Violencia por Armas (Gun Violence Archive), en lo que va del 2023 se han contabilizado 225 tiroteos masivos.

