Fiesta en California termina en tiroteo; hay un menor muerto

El Departamento de policía del Chico, California, reportó un tiroteo masivo que dejó un saldo de un menor de edad muerto y varios heridos, esto durante una fiesta con múltiples disparos.

Hace unas horas, la policía de Chico notificó que recibieron una llamada sobre un tiroteo en una fiesta en la cuadra 1000 de Columbus Avenue poco después de las 3:30 de la madrugada de este sábado.

Autoridades dijeron que seis personas resultaron heridas, una de ellas, un joven de 17 años, murió en el hospital. La policía dijo que las otras víctimas están en condición estable y tienen lesiones que no amenazan su vida.

Durante la conferencia, la policía de Chico señaló que este tiroteo fue un incidente aislado y que la Oficina de Detectives de la Policía de Chico está investigando activamente la situación. También dijo que no dará a conocer ningún nombre en este momento, pues la Oficina de Detectives de la Policía de Chico todavía está investigando el incidente.

No hay detenidos por tiroteo durante fiesta en California

Por el momento no se sabe si hay detenidos por este tiroteo durante una fiesta en California, pero esta es una información en desarrollo, ya que el suceso se dio durante las primeras horas de este sábado 6 de mayo.

Las autoridades exhortaron a la población a que si tienen algún dato sobre la investigación, se comuniquen con la línea de información de: Investigaciones de la Policía de Chico al 530-897-5820.

¿Por qué hay tantos tiroteos en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la fabricación de armas de fuego está en aumento, a medida que hay más estadounidenses comprando armas; según los registros establecidos en 2018 por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), los fabricantes de armas produjeron 9 millones de armas de fuego en el país.

En marzo de 2021, el FBI informó que casi 4.7 millones de personas compraron armas en el país, por esa razón consideran que la venta no regulada de armas es uno de los principales factores.