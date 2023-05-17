Policía identificó al responsable del tiroteo que dejó tres muertos en Farmington, Nuevo México

La policía de Farmington, Nuevo México, identificó al tirador responsable de asesinar a tres personas y dejar a 10 más heridas en un tiroteo en el noroeste de la ciudad. Su nombre era Beau Wilson, tenía 18 años y era estudiante de secundaria.

Según la declaración de las autoridades, el pistolero deambulaba por el barrio cuando decidió abrir fuego. En su poder, tenía un rifle de asalto y otras dos armas. Investigadores revelaron que el origen de los artefactos con los que se hizo el tiroteo sería de procedencia familiar.

“Es un estudiante del instituto Farmington. Estaba armado con múltiples armas de fuego, incluyendo un rifle estilo AR. Todavía estamos investigando cómo llegó a estar en posesión de esas armas de fuego, pero sabemos que compró una legalmente en 2022.” Kyle Dowdy / Subjefe de policía de Farmington

La causa del tiroteo sería al azar, de acuerdo con el subjefe de la policía, Kyle Dowdy. Añadió que "no tenía objetivos o motivos específicos que podamos identificar en este momento."

La versión oficial del hecho relata que Beau Wilson disparó "de forma indiscriminada" contra casas y coches. Por ahora, no se han hallado vínculos entre el agresor y las víctimas. Solo se sabe que ellas vivían en el vecindario donde ocurrió el tiroteo.

ÚLTIMA HORA: Tiroteo en Farmington, Nuevo México, deja varios muertos y al menos 2 policías heridos https://t.co/LrnGHnVGK2 — CNN en Español (@CNNEE) May 15, 2023

¿Qué más se sabe del responsable del tiroteo?

De acuerdo con la policía, el tirador solo tenía "infracciones menores" cuando era menor de edad. Esta situación evitó que estuviera en el radar de las autoridades antes del tiroteo.

Durante la investigación, se han realizado entrevistas a familiares de Beau Wilson. Ellos relataron que estaban preocupados por el estado mental del tirador. Sin embargo, no hay un registro médico que confirme algún diagnóstico al respecto.

En la escena del crimen se han contabilizado 150 casquillos pero no está claro cuántos disparos realizó el pistolero en total. Está información se confirmó durante la reconstrucción.

El tirador caminó por el vecindario de un centro comercial y "disparó al azar a todo lo que se le pasaba en frente" antes de que llegarán las autoridades, dijo el jefe de policía de Farmington, Steven Hebbe.

¿Quiénes fueron las víctimas mortales del tiroteo?

Las tres víctimas fallecidas del tiroteo eran mujeres de edad avanzada que viajaban en sus automóviles. Se identificaron como Shirley Volta, de 79 años; Melody Ivie, de 73, y Gwendolyn Schofield, de 98 años. Las autoridades confirmaron que dos de ellas eran madre e hija.

Las otras 10 víctimas del tiroteo se encuentran en centros médicos, entre ellos, dos agentes de policía que fueron los primeros en atender al llamado de la comunidad sobre el tiroteo. Todos ellos se encuentran en condiciones estables de salud.

¿Qué ha dicho la comunidad donde ocurrió el tiroteo?

El alcalde de Farmington, Nathan Duckett, dijo que este ataque "deja sumida en la angustia y la incredulidad" a una comunidad que no tenía objetivos aparentes para el responsable del tiroteo.

Pese al ataque, el alcalde añadió que "es una comunidad resistente. Ante la adversidad, deben permanecer unidos y hacer un esfuerzo por curar las heridas y salir fortalecidos de este acto de violencia."

En las primeras 20 semanas del año, se han registrado 225 tiroteos en Estados Unidos.