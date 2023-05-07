Identifican a sospechoso del tiroteo en centro comercial de Allen, Texas

Mauricio García, un hombre de 33 años de edad que se hospedaba en un motel cercano al tiroteo en un centro comercial en Texas, fue identificado como el responsable del ataque que dejó nueve personas muertas y más de cinco heridos de gravedad, según confirmó la policía.

De acuerdo con las indagatorias, policías registraron el motel y una casa en las que presuntamente, Mauricio García guardaba un rifle AR-15, así como una pistola, armas que fueron aseguradas como parte de la investigación.

La policía de Allen informó un día antes que un agente se encontraba cerca del centro comercial a las 15:36 horas cuando escuchó disparos, por lo que rápidamente se trasladó al sitio. Al llegar, confirmó el ataque y se enfrentó al sospechoso, el cual fue abatido tras asesinar a ocho personas.

Así fue el tiroteo en centro comercial en Texas

Testigos narraron a la policía de Allen, Texas, que el agresor caminó varios segundos por la acera hasta que, momentos después, desenfundó su arma y comenzó a disparar contra los presentes, sin importar si podría haber niños entre las víctimas de estos lamentables hechos.

#ÚLTIMAHORA 🚨 En Allen, #Texas se reporta un tirador activo en un centro comercial.



Hay quienes dicen que escucharon entre 30-40 disparos. La policía pide que se evite la zona. pic.twitter.com/GXmDojGORT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 6, 2023

Los hechos fueron ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación locales, quienes dieron cuenta de las manchas de sangre y el aseguramiento que realizó la policía en la zona.

De acuerdo con el grupo estadounidense sin fines de lucro, Gun Violence Archive, en lo que va del 2023 se han registrado 198 tiroteos masivos en Estados Unidos. Se trata de una cifra superior a la de otros años que cerraron por debajo de los 160 ataques armados.

Heridos son atendidos en hospitales

La policía de Allen también confirmó que, tras abatir al sospechoso del tiroteo, trasladó a hospitales de la zona a las personas que resultaron heridas. La mayoría de ellos fueron llevados en estado crítico y se reporta que sus edades van entre los 5 y 61 años de edad.

Por su parte, Greg Abbott, gobernador de Texas, calificó el tiroteo como una “tragedia indescriptible” y adelantó que brindará la ayuda necesaria para contribuir a la investigación de estos hechos.