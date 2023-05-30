Tiroteo masivo deja al menos nueve heridos en Hollywood Beach, Florida
Un tiroteo masivo es reportado por medios locales en Hollywood Beach, Florida. Se reportan al menos a siete personas lesionadas por impactos de balas.
Medios locales y en redes sociales circulan videos e informes que señalan que se ha producido un tiroteo masivo justo en el paseo marítimo de Hollywood Beach en Hollywood, Florida.
Conforme a informes preliminares respecto este tiroteo masivo, se reporta que al menos nueve personas han recibido disparos, además de que un sospechoso ha sido identificado sin embargo aún no se encuentra bajo custodia.
🚨BREAKING: Mass Shooting In Hollywood— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2023
📍#Hollywood / #Florida
Reports indicate a mass shooting has taken place on the Hollywood Beach Boardwalk in Hollywood, Florida.
Preliminary reports indicate at least 7 people have been shot.
A suspect has been identified but is not yet… pic.twitter.com/bwuEqhYW7N
Se reportan varios heridos tras tiroteo masivo en Hollywood Beach, Florida
La policía de Hollywood Beach en Florida. ha respondido a los informes de varias personas baleadas durante la tarde de este lunes 29 de mayo de 2023.
Los informes preliminares indicaron que al menos nueve personas habían recibido disparos, incluido un joven de 15 años, mientras se encontraban en el área de la cuadra 1200 de N. Broadwalk.
Una cámara en vivo de la escena mostró el momento justo en que las personas corren frenéticamente mientras se encuentran en el área del paseo martítimo de Hollywood Beach en Florida.
🚨#URGENTE | Se reporta un #tiroteo masivo en The Boardwalk, en Hollywood Beach, #Florida— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023
Reportes indican que al menos siete personas fueron baleadas.#ElTiroteoDelDía pic.twitter.com/CUwXm2S8oU
Al menos nueve personas fueron baleadas en paseo marítimo de Hollywood Beach, Florida
Varias patrullas de la policía, vehículos policiales sin identificación, así como al menos una camioneta de la escena del crimen, además de varios camiones de bomberos respondieron en el área en donde se estableció un gran perímetro de seguridad.
La policía de Hollywood instó a las personas a evitar el área de Hollywood Beach desde Johnson hasta Garfield Street y sobre todo las cercanías del paeo marítimo de Hollywood Beach mientras continúa la investigación del tiroteo masivo.
La policía dijo que ha establecido un área de reunificación en el circuito de autobuses de Johnson St. y N. Ocean. Esta es una historia en desarrollo y se actualizará tan pronto como se tengan mayores detalles disponibles.