Tiroteo en estación Potomac del metro de Washington, deja un muerto

Este miércoles 1 de febrero, cerca de las 9:20 horas, un nuevo tiroteo conmocionó a Estados Unidos, este ocurrió en la estación Potomac Ave del Metro en Washington, el saldo es de al menos un muerto y tres personas heridas.

Tras el tiroteo ocurrido en la estación Potomac en Washington, las autoridades dieron a conocer que el sospechoso aún no ha sido arrestado, esto durante una conferencia de prensa compartida por la cuenta oficial de la policía del Metro en Twitter.

Por su parte, el consulado de México en Washington recordó para la comunidad mexicana el D.C. que, ante el tiroteo ocurrido este miércoles en la estación Potomac Ave del metro, el teléfono de emergencias de la oficina es 202-997-0560.

🚨Comunidad mexicana en Washington, D.C.:



Ante los hechos ocurridos hoy en la estación de Metro Potomac Ave, recordamos que el teléfono de emergencias de esta oficina es el 202-997-0560 y el teléfono del #CIAM es 520-623-7874.#EstamosParaServir — Consulmex Washington (@ConsulMexWas) February 1, 2023

El Metro de Washington destacó que las Líneas naranja, plateada y azul del transporte quedaron temporalmente suspendidas, pues la policía se encuentra investigando en la estación Potomac Ave.

De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, el tirador le disparó a una persona cerca de la puerta, la obligó a bajar a la plataforma del metro y luego le disparó a alguien más.

Asimismo, la policía destacó que se espera que una de las personas a las que dispararon sobreviva, mientras que las otras tres personas heridas tras el tiroteo son hombres.

EU registró 41 tiroteos en enero de 2023

En lo que va de enero de 2023 se han contabilizado 41 tiroteos en Estados Unidos, con lo que alcanzó un récord con el mes más sanguinario en su historia, de acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive.

El recuento de la organización tiene contabilizados los tiroteos desde el 1 hasta el 28 de enero de 2023, donde se reportaron 41 incidentes con armas de fuego. El más mortífero del mes fue el ataque en Monterey Park, California, durante la celebración del Año Nuevo Chino.

El último tiroteo registrado en Estados Unidos fue el ocurrido este miércoles en la estación Potomac Ave del Metro en Washington; cabe destacar que este es el primero del segundo mes del año 2023.