Tiroteo en festival de Oklahoma deja un muerto y siete heridos

La Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma (OSBI) registró un tiroteo en el festival del Día de los Caídos, donde se registró una persona muerta, una mujer afroamericana de 39 años, y al menos siete heridos, entre ellos dos menores de edad.

De acuerdo a la Oficina de Investigaciones del estado, el tiroteo sucedió poco después de la media noche, cuando asistentes al evento comenzaron una discusión y posteriormente comenzaron los disparos.

Autoridades del estado de Oklahoma, que estuvieron presentes en el evento, brindaron ayuda a las víctimas. Por el momento, las siete personas heridas durante el tiroteo fueron trasladadas a un hospital en Tusla donde reciben atención médica.

OSBI INVESTIGATING AFTER MULTIPLE PEOPLE SHOT ATTENDING COMMUNITY EVENT https://t.co/VWUQRS2CKb — OSBI (@OSBI_OK) May 29, 2022

Detienen a posible sospechoso de tiroteo en Oklahoma

La Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma (OSBI) informó que se tiene en custodia a un posible responsable del tiroteo en el festival por el Día de los Caídos.

La orden de arresto se emitió contra Skyler Buckner, de 26 años de edad, quien se entregó en la oficina del alguacil del condado de Muskogee horas después de que el tiroteo sucediera.

UPDATE: A SUSPECT IS IN CUSTODY IN TAFT SHOOTING https://t.co/MKg5HhDGSX — OSBI (@OSBI_OK) May 29, 2022

Estados Unidos ha registrado tiroteos en los últimos días

Los recientes tiroteos que se han registrados los últimos días en Estados Unidos, mantienen a los ciudadanos del país muy nerviosos.

Hace unos días se registró un tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary, en Uvalde, Texas, Estados Unidos, el cual dejó un saldo de 21 muertos y varios heridos.

De acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, el atacante mató a 14 estudiantes y tres profesores. La mayoría de los heridos también son menores de edad y fueron trasladados a hospitales cercanos. Agregó que el tirador murió en el lugar.

Las autoridades de Texas identificaron al atacante como Salvador Ramos, un joven de 18 años de edad, hispano. El gobernador añadió que el adolescente mató a su abuela, luego acudió a la escuela primaria y comenzó a disparar una escopeta semiautomática.