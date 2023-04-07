VIDEO: Tiroteo en playa de Carolina del Sur deja al menos 4 personas heridas

Se reportó un tiroteo en California del Sur, Estados Unidos, que dejó al menos cuatro personas heridas en la playa Isle of Palms, detrás de Sea Cabins, confirmó la policía local.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos con heridas que no son de gravedad. Mientras que varias personas fueron arrestadas como posibles sospechosos de cometer el ataque.

Mediante su cuenta de Twitter, la policía de Isle of Palms indicó que acudieron a la playa tras el reporte de que cuatro personas habían sido baleadas, por lo que fueron trasladadas al hospital MUSC con lesiones que ponen en riesgo sus vidas.

IOP PD responded to a shooting on the beach behind Sea Cabins. Four individuals were shot and have been transported to MUSC with non-life-threatening injuries.

Several law-enforcement agencies on the scene to assist with the investigation. Investigation is on going. — Isle of Palms, SC (@IOPCity) April 7, 2023

“Varias agencias de policía se encuentran en la escena para ayudar con la investigación que está en marcha”, compartieron las autoridades en sus redes sociales.

Arrestan a varios sospechosos por tiroteo en playa de Carolina del Sur

Más tarde, la policía confirmó que había varios detenidos mientras se investigaba si habían estado involucrados en el tiroteo de Carolina de Sur.

“IOPPD tiene varias personas detenidas. Todavía investigan para determinar si estuvieron involucrados en el tiroteo”.

Update: IOPPD has several people detained. Still investigating to determine whether they were involved in the shooting. — Isle of Palms, SC (@IOPCity) April 7, 2023

Videos del tiroteo en playa de Carolina del Sur

En redes sociales circularon videos del momento en que comenzó el tiroteo en una playa de Carolina del Sur. En las imágenes se ve a unas personas disfrutando del sol y el mar cuando de pronto se escucharon las detonaciones y varios gritos.

En otro clip se ve a varias personas corriendo, tratando de escapar del tiroteo y ponerse a salvo en medio de la playa.

🚨 #AlertaADN



Captan en video un tiroteo en una playa de #CarolinadelSur en #EEUU; se desconoce si hay personas lesionadas pic.twitter.com/Ye1lpoE7DF — adn40 (@adn40) April 7, 2023