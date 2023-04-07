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VIDEO: Tiroteo en playa de Carolina del Sur deja al menos 4 personas heridas

Se reportó un tiroteo en una playa de Carolina del Sur, Estados Unidos, que dejó al menos 4 heridos y vario detenidos como sospechosos de participar en el ataque

Tiroteo en playa de California del Sur
|Pexels

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Se reportó un tiroteo en California del Sur, Estados Unidos, que dejó al menos cuatro personas heridas en la playa Isle of Palms, detrás de Sea Cabins, confirmó la policía local.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos con heridas que no son de gravedad. Mientras que varias personas fueron arrestadas como posibles sospechosos de cometer el ataque.

Mediante su cuenta de Twitter, la policía de Isle of Palms indicó que acudieron a la playa tras el reporte de que cuatro personas habían sido baleadas, por lo que fueron trasladadas al hospital MUSC con lesiones que ponen en riesgo sus vidas.

“Varias agencias de policía se encuentran en la escena para ayudar con la investigación que está en marcha”, compartieron las autoridades en sus redes sociales.

Arrestan a varios sospechosos por tiroteo en playa de Carolina del Sur

Más tarde, la policía confirmó que había varios detenidos mientras se investigaba si habían estado involucrados en el tiroteo de Carolina de Sur.

“IOPPD tiene varias personas detenidas. Todavía investigan para determinar si estuvieron involucrados en el tiroteo”.

Videos del tiroteo en playa de Carolina del Sur

En redes sociales circularon videos del momento en que comenzó el tiroteo en una playa de Carolina del Sur. En las imágenes se ve a unas personas disfrutando del sol y el mar cuando de pronto se escucharon las detonaciones y varios gritos.

En otro clip se ve a varias personas corriendo, tratando de escapar del tiroteo y ponerse a salvo en medio de la playa.