Nueve muertos y siete heridos dejó tiroteo en un centro comercial de Allen, Texas

Las autoridades de Allen, Texas, confirmaron que nueve personas fueron asesinadas y 7 más resultaron heridas luego de un tiroteo ocurrido en el centro comercial Allen Premium Outlets, en Dallas.

Según la policía, el tirador fue abatido por un oficial luego de comenzar a disparar al exterior del edificio. Se cree que habría actuado solo durante el tiroteo.

El jefe de policía de la ciudad, Brian Harvey, precisó que los heridos por el tiroteo fueron llevados a hospitales cercanos. 3 de ellos se encuentran en estado crítico.

Law enforcement is on the scene at Allen Premium Outlets. An active investigation is underway. Please avoid the area until further update. — Allen Police Department (@Allen_Police) May 6, 2023

Medical City Healthcare, que gestiona 16 hospitales en la zona, dijo que sus centros de traumatología estaban tratando a las nueve víctimas heridas por el tiroteo, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 61 años. Sin embargo, horas más tarde confirmaron el desceso de dos de ellos. Los otros siete permanecen estables.

Greg Abbott, gobernador de Texas, calificó el tiroteo como una "tragedia indescriptible" y afirmó que brindará la ayuda necesaria para contribuir a la investigación.

“Mi mamá y yo estábamos en ‘Johnson y Murphy’ de compras, y de la nada oí como diez estallidos y me mira al cliente a mi lado como yo estaba, '¿Fueron los disparos?’ Y él me dijo: “No, probablemente sea la construcción o algo así", y entonces oí diez o quince disparos más.” Cole Korchek / Testigo

Imágenes aéreas de televisión mostraron a cientos de personas saliendo tranquilamente del centro comercial, situado a unos 40 km al noreste de Dallas, después de que se desencadenara el tiroteo, muchas de ellas con las manos en alto mientras decenas de policías montaban guardia.

¿Qué dijeron los testigos del tiroteo?

Un testigo ocular no identificado dijo que el tirador estaba "caminando por la acera sólo y disparando su arma fuera", y que "sólo estaba disparando su arma por todas partes en su mayor parte."

Otros testigos señalaron que "vieron descender al pistolero de un vehículo gris y disparar contra varias personas que se encontraban en frente del centro comercial."

Videos difundidos en redes sociales, e imágenes televisivas, mostraron las marcas de sangre en las aceras fuera del centro comercial y sábanas blancas cubriendo lo que parecían ser cuerpos.

En lo corrido del año, han ocurrido 198 tiroteos masivos en Estados Unidos. Este es un número mayor que el registrado en 2016, según el gun Violence Archive. Este grupo, sin ánimo de lucro, define un tiroteo masivo como cualquiera en el que cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al tirador.