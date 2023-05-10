Tenía “ideas neonazis": policía sobre responsable de tiroteo en Texas

La policía de Texas señaló que el responsable del tiroteo en un centro comercial de Allen tenía "ideas neonazis". Esta es una de las afirmaciones, hasta el momento, que ha arrojado la investigación sobre el tiroteo masivo que se registró el pasado fin de semana en el Allen Premium Outlet, en Dallas, Estados Unidos.

El pistolero identificado como Mauricio García, de 33 años, habría escogido sus víctimas al azar sin tener en cuenta raza, edad o sexo. Así lo señaló Hank Sibley, Director Regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“Tenía parches. Tenía tatuajes. Incluso su firma. Eso es algo que sabemos. Estamos intentando entrar en su ordenador averiguar si tenía algo que hubiera hecho público o que hubiera salido.” Hank Sibley / Director Regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas

Fotografías en sus redes sociales mostrarían a García con tatuajes en su pecho y brazos como una esvástica y las letras "SS" del grupo paramilitar Schutzstaffel que brindaba apoyo al Partido Nazi. Así como imágenes del exdictador chileno, Augusto Pinochet.

El resultado del tiroteo, que duró varios minutos, fue de ocho personas muertas. Tres de ellas eran niños; dos hermanas pequeñas y un niño de tres años de otra familia cuyos padres también fueron asesinados. También, 10 personas fueron heridas cuyas edades oscilan 5 a los 61 años de edad.

Después del tiroteo masivo, los investigadores recuperaron cinco armas de fuego en el vehículo del tirador. También se incautaron tres más, incluída el arma homicida, en manos del responsable, luego de ser abatido por agentes de policía.

El pasado domingo, Mauricio Garcia, mató a ocho personas en un centro comercial de Allen, Texas, antes de ser abatido. El lunes, numerosos vecinos se acercaron al lugar para rendir homenaje a las víctimas. La #VozDeAmérica te ofrece las mejores imágenes.https://t.co/HBGgAZdpdV — Voz de América (@VozdeAmerica) May 9, 2023

Otros de los puntos claves que han revelado las autoridaes es que: el tirador adquirió legalmente las armas, no tenía antecedentes penales y estuvo en el ejército en el 2008 por lo que tenía entrenamiento básico. Sin embargo, padecía de una enfermedad mental, sin especificar aún, por lo que nunca prestó servicio militar en campo.

Por ahora se descarta la hipótesis de un atentado terrorista interno. En los últimos días, la bandera de los Estados Unidos de la Casa Blanca se bajó a media asta en conmemoración por las víctimas del tiroteo.

¿Qué más se sabe del responsable del tiroteo?

El FBI está investigando, actualmente, todos los dispositivos electrónicos y medios digitales conectados con el tirador a través del Laboratorio Forense Informático Regional del Norte de Texas. Se espera que en los próximos días se conozcan los resultados.

¿Qué se sabe de las víctimas del tiroteo?

El caso más dramático es el de una familia coreano-estadounidense que pasó de tener 4 miembros a uno solo. La oficina en Houston del consulado de Corea del Sur confirmó que el padre Cho Kyu Song, de 37 años, y esposa, Kang Shin Young, de 35, y uno de sus hijos de 3 años, murieron en el tiroteo masivo.

El menor de nombre William, único sobreviviente de la familia, fue dado de alta y se encuentra en manos de las autoridades infantiles.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó el tiroteo como una "tragedia indescriptible". Según el Archivo de Violencia Armada de Estados Unidos, han ocurrido, al menos, 198 tiroteos durante 2023.