Tiroteo en una tienda de Milwaukee, EU, deja dos muertos

El condado de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, informó que al menos dos muertos resultaron del tiroteo registrado la mañana de este sábado en la tienda de comestibles “El Rey”.

Además, otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee.

De acuerdo con medios locales, un disturbio dentro de la tienda ocasionó el tiroteo, posteriormente, dos guardias de seguridad y un hombre comenzaron a intercambiar disparos en el estacionamiento.

El hombre y uno de los guardias murieron en el lugar del tiroteo, mientras que el otro resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano, según informaron los medios locales que citaron a John Ivy, policía de Milwaukee.

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