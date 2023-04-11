Tiroteo en funeraria de Washington DC deja un muerto y tres heridos

Se reportó un tiroteo en una funeraria de Washington DC que dejó al menos una persona muerta y tres heridos, confirmó la policía local.

De acuerdo con las autoridades en el lugar encontraron a varias personas con heridas de bala, quienes fueron trasladadas a un hospital; una persona murió en el lugar de la escena.

Robert J. Contee III, jefe de la policía de Washington DC, dijo que alrededor del mediodía del martes 11 de abril se reportaron balazos en Stewart Funeral Home, luego de terminar un servicio funerario.

“Varias personas que estaban en la cuadra fueron atacadas específicamente", dijo el jefe policial durante una conferencia de prensa.

Las autoridades detallaron que el servicio en la funeraria se realizaba por un hombre que murió en marzo y la familia de la víctima solicitó la presencia de las autoridades en el funeral.

“Es desafortunado que alguien sea tan descarado para hacer tal acto, y mucho menos en un funeral. ¿Qué tan bajo puedes ser un ser humano para apuntar a otras personas en un funeral?”, dijo.

Alert: Shooting Investigation in the 4000 block of Benning Road NE. DO NOT TAKE ACTION CALL 911 — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 11, 2023

Policía de Washington DC busca al sospechoso del tiroteo en la funeraria

Asimismo indicó que ya buscan al presunto responsables del tiroteo en la funeraria, por lo que solicitaron a la ciudadanía su colaboración para encontrar un coche de color verde en el que escapó el atacante.

Las autoridades pidieron que en caso de encontrarlo llamar al 911 y evitar enfrentarlo ya que podría representar un peligro para los demás

“El funeral había terminado. La gente estaba dando vueltas cuando ocurrió este tiroteo. Y estamos tratando de averiguar quién disparó al final del funeral”, indicó la policía local.

Cuatro tiroteos en los primeros días de abril en Estados Unidos

En los primeros 11 días de abril se han reportado al menos cuatro tiroteos ocurridos en diferentes días y diferentes ciudades de Estados Unidos.

El más reciente ocurrió en Washington DC al finalizar un servicio funerario; el tiroteo dejó un muerto y tres personas heridas. El atacante logró huir a bordo de un coche verde.

Tan solo un día antes ocurrió otro tiroteo en un banco de Louisville, que dejó cinco muertos y varios heridos. El atacante fue un empleado que estaba a punto de ser despedido. El sujeto transmitió el tiroteo en redes sociales.

El 8 de abril un nuevo ataque sucedió en el centro comercial Christiana Mall en Delaware, Estados Unidos. El 7 de abril una playa en Carolina del Sur fue el escenario de otro tiroteo que dejó cuatro heridos.

