“Los tiroteos no son causados por las armas, sino por problemas culturales y de salud"; asegura Trump

El expresidente Donald Trump dijo que los tiroteos masivos en Estados Unidos no fueron causados por la cantidad de armas disponibles sino por problemas de "salud mental, sociales, culturales y espirituales".

Hablando en el foro de liderazgo de la Asociación Nacional del Rifle en Indianápolis, Trump afirmó que Estados Unidos ha estado "lleno de armas durante siglos, y no se habló de masacres de escolares hasta alrededor del año 2000".

Refiriéndose al tiroteo en la escuela del 26 de marzo en Nashville que mató a tres niños y tres adultos, Trump dijo que las medidas propuestas para el control de armas “no harían nada para prevenir los ataques de personas dementes y perturbadas”.

Donald Trump / Expresidente de EU:

“Este no es un problema de armas, es un problema de salud mental, es un problema social, es un problema cultural, es un problema espiritual”.

Trump, a quien la NRA respaldó con entusiasmo en 2016 antes de que fuera declarado oficialmente candidato presidencial republicano, dijo que impulsaría un nuevo crédito fiscal para reembolsar a los maestros que obtienen un arma de fuego oculta y reciben capacitación.

La conferencia tiene lugar en un momento clave de la campaña presidencial republicana.

Trump mocks DeSantis, Pence during stump speech at NRA conventionhttps://t.co/hWzsfSq3yw — thaiparampil (@thaiparampil) April 15, 2023

Trump es el principal aspirante republicano a la Casa Blanca

Varios aspirantes, incluido el rival más cercano de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, están deliberando si participar en la carrera de 2024 para desafiar al expresidente por la nominación. DeSantis y otros aspirantes a la Casa Blanca, el senador estadounidense Tim Scott y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, se dirigieron a la NRA por mensaje de video.

El desfile de políticos de primer nivel muestra que el evento de la NRA sigue siendo un rito de iniciación para los aspirantes republicanos, a pesar de la gran cantidad de acusaciones de corrupción y los problemas legales que enfrenta el grupo, así como los informes de los medios sobre la disminución de miembros.

Tan solo en las últimas tres semanas, dos tiroteos masivos mataron a 11 personas, primero en una escuela en Nashville, Tennessee, y luego en un banco en Louisville, Kentucky. En ambos casos, los tiradores compraron sus armas legalmente.

La NRA no respondió a las solicitudes de comentarios.