Adán Augusto López visita Baja California Sur y declara que México debe unirse

Ciudad de México. Este sábado, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, viajó a Baja California Sur en una gira de trabajo. Desde aquél estado, el secretario subrayó la necesidad de que el sur-sureste del país se transforme, además señaló que México no puede seguir dividido. El titular de Gobernación agradeció al gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

“Es histórico el momento que a Víctor le ha tocado vivir, pero no nada más Víctor, a los sudcalifornianos. Por eso, hoy, mañana, siempre, Baja California Sur tiene que estar unido, es juntos como vamos a sacar adelante a Baja California Sur y a México”, enfatizó Adán Augusto López.

Agradecido y emocionado con el recibimiento del pueblo sudcaliforniano en La Paz, que siempre nos regala aquello que su Gobernador el Profe @VictorCastroCos desborda: alegria, generosidad y compromiso. pic.twitter.com/50kRKoOe64 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 13, 2023

Durante su visita a Baja California Sur, el secretario de Gobernación trató temas de gobernabilidad, además de mantener comunicación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. También dijo que, “no puede haber desequilibrio, mexicanos somos todos, desde Baja California hasta Yucatán, desde la frontera de Tamaulipas a la frontera de Chiapas con Guatemala, somos uno mismo los mexicanos”, aseveró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Se apoyará al norte del país en materia de escasez de agua: Adán Augusto López

En el encuentro con el gobernador de Baja California Sur, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró que se apoyará al norte del país en materia de escasez de agua. Dijo, “la escasez de agua para consumo humano e industrial es algo que tenemos que combatir. Lo vamos a hacer, como parte del proyecto de trasformación y de consolidación y tiene que haber, tenemos que garantizar para toda la Península de Baja California una verdadera integración”.

En el conversatorio de Gobernabilidad en México en la #Paz, Baja California Sur, el titular de la #Segob, acompañado del gobernador @VictorCastroCos, reiteró su compromiso de servir al pueblo: 'este tabasqueño ha hecho y seguiré haciendo todo para que #BajaCaliforniaSur sea… pic.twitter.com/Eo3CZU54aJ — Gobernación (@SEGOB_mx) May 13, 2023

Antes de su intervención, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, escuchó a personas adultas mayores, mujeres y jóvenes y expresó que el objetivo de la Cuarta transformación es consolidar el trabajo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que conservemos y consolidemos Baja California Sur, porque así tiene que hacerse en todo el país. Nuestro compromiso es hacerlo con unidad, con lealtad y continuidad. Esa la clave para que la Cuarta Transformación se consolide en la historia del país”.