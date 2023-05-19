Corte Suprema de Estados Unidos desestimó recurso para mantener vigente el Título 42

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un caso en el que los republicanos pretendían mantener en vigor una política introducida bajo el mandato del expresidente Donald Trump, el Título 42, que había permitido a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a cientos de miles de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

La política, conocida como Título 42, fue implementada por la administración de Donald Trump en marzo de 2020 -a principios de la pandemia de COVID-19- como una medida vinculada a una emergencia de salud pública. La administración del presidente Joe Biden permitió que la política expirara la semana pasada, con la entrada en vigor de nuevas restricciones de asilo.

La desestimación de hoy corrige en cierta medida ese error. Neil Gorsuch / Juez de la Corte Suprema

Lo que estaba en juego en el caso, que el tribunal supremo había aceptado ver en diciembre, era si un grupo de fiscales generales republicanos podía intervenir para defender la política del Título 42 después de que el juez Emmet Sullivan del Tribunal de Distrito de EE.UU. dictaminara en noviembre que la orden de salud pública era ilegal en una demanda de familias migrantes solicitantes de asilo.

El Tribunal Supremo había votado 5-4 en diciembre a favor de mantener en vigor la política del Título 42, dejando en suspenso la decisión de Sullivan.

El Tribunal Supremo retiró el caso de su calendario de argumentos después de que el Departamento de Justicia dijera en febrero que el caso sería discutible porque el Título 42 expiraría a la luz de un anuncio de la administración de Joe Biden de que el reconocimiento de una emergencia de salud pública COVID-19 terminaría a partir del 11 de mayo.

El jueves, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había rechazado la solicitud de intervención de los estados, concluyendo que la petición de éstos era ahora discutible.

The Supreme Court has dropped a Title 42 border case. The policy expired last week. pic.twitter.com/0uVtedEyDP — Bloomberg Law (@BLaw) May 18, 2023

En una declaración de acuerdo con la decisión, el juez conservador Neil Gorsuch, que había disentido de la decisión de diciembre de mantener el Título 42, repitió su crítica de que "la actual crisis fronteriza no es una crisis COVID."

Gorsuch añadió que el tribunal en diciembre "dio un grave paso en falso cuando efectivamente permitió que las no partes en este caso manipularan nuestro expediente para prolongar un decreto de emergencia diseñado para una crisis con el fin de abordar una totalmente diferente."

¿Qué ha pasado en la frontera desde que caducó el Título 42?

Los reportes más recientes de migrantes deportados, según el Secretario de Seguridad Nacional, ALejandro Mayorkas, es que cayó a 4.200 por día. Este panorama corresponde a las características más restrictivas que tiene el Título 8 sobre la presencia de personas indocumentadas en suelo estadounidense.