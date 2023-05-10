“Será caótica": Joe Biden sobre la situación fronteriza cuando finalice el Título 42

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que "será caótica" la situación fronteriza cuando finalice el Título 42. Así lo declaró luego de finalizar una sesión informativa en la Casa Blanca.

Durante la reunión que sostuvo Biden, con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, en la que abordaron el desbloqueo del techo de la deuda, Biden aseguró que al recortar dinero también se recorta personal destinado para la frontera en vísperas del fin del Título 42.

“Hemos recibido una cooperación abrumadora de México. También estamos en proceso de establecer oficinas en Colombia y otros lugares donde se puede, o alguien que busca asilo puede ir primero. Así que aún está por ver. Va a ser caótico durante un tiempo.” Joe Biden / Presidente de los Estados Unidos

Joe Biden confirmó que estuvo platicando con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para reforzar las medidas de seguridad fronterizas mientras se alistan para recibir una posible ola de migrantes al final de esta semana con la terminación del Título 42.

En los últimos días, el gobierno de los Estados Unidos y autoridades del estado de Texas han enviado refuerzos en la frontera con México para prevenir problemas de orden público cuando terminen las restricciones migratorias asociadas al Covid-19 conocidas como Título 42. Actualmente hay más de 550 tropas en servicio activo en suelo norteamericano.

US border agents in El Paso, Texas, urged hundreds of migrants amassing on city streets to surrender to authorities as illegal crossings rose in the run-up to the end of COVID border restrictions known as Title 42 later this week https://t.co/6F3xPGdCI4 pic.twitter.com/q0gJ12oU5t — Reuters (@Reuters) May 10, 2023

¿Qué más hablaron Biden y AMLO sobre el Título 42?

En la llamada telefónica entre ambos mandatarios, Biden confirmó que están de acuerdo en "continuar y estrechar la coordinación entre las autoridades fronterizas y fortalecer las medidas de aplicación de la ley" ante el desafío que implica el manejo del Título 42 de cara a su final.

Discutieron sobre la relevancia y urgencia que afrontan para reducir el hacinamiento en el norte de México. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, señaló que también trabajarán sobre el control de armas y la lucha contra las drogas.

¿Qué medida reemplazará el Título 42?

El Título 42, que entró en vigencia desde 2020 a raíz de la pandemia, permitía que los migrantes irregulares fueran devueltos rápidamente a través de la frontera. Sin embargo, estas restricciones finalizarán el próximo 11 de mayo al regresar el Título 8.

Con estas nuevas políticas migratorias, el gobierno Biden busca reprimir el cruce de migrantes de forma irregular al imponer sanciones más drásticas como la expulsión. También podrían ser arrestados y procesados para ser deportados o enfrentar un proceso penal.

Para evitar que esto suceda, al finalizar el Título 42, el gobierno de los Estados Unidos facilitará oficinas como en Colombia y Panamá para que los migrantes puedan llegar legalmente al completar una aplicación en línea. También aplica si las personas tienen patrocinador y superan las verificaciones de antecedentes.

Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado. https://t.co/1ivTV1mftr pic.twitter.com/P0pBsTzQKe — CBP (@CBP) May 8, 2023

Se espera que las nuevas reglas de asilo, bajo la figura del Título 8, se publiquen este jueves para que entren en vigencia a partir del 12 de mayo. El cambio principal consiste en que, los migrantes que sean detenidos irregularmente, no serán elegibles para pedir ingreso por vía legal.

Si las personas quieren llegar legalmente, después de finalizado el Título 42, deben pedir una cita a través de la aplicación CBP ONE. Se estima que el sistema otorgue mil citas diarias.