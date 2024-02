Tizayuca: Transportistas acuerdan con autoridades reanudar servicio

Luego de 36 horas de paro de actividades, transportistas del municipio de Tizayuca, en Hidalgo acordaron con las autoridades reanudar el servicio de transporte público.

Se informó que derivado de mesas de trabajo y diálogo, coordinado de manera interinstitucional, combis y taxis del transporte público concesionado reactivarán operaciones este 14 de febrero en el municipio, por lo que habrá servicio de manera normal.

El gobierno municipal reconoció ampliamente al Gobierno de Hidalgo “que en todo momento es sensible y cercano a las necesidades de la población y en este caso en particular no ha sido la excepción”.

La autoridad local refrendó su compromiso con los transportistas y con toda la población tizayuquense para mejorar los servicios.

Transportistas de Tizayuca protestan contra mototaxis tras golpiza a compañero

La mañana de este martes 13 de febrero no hay taxis ni colectivos en el municipio de Tizayuca, Hidalgo como señal de protesta y manifestación contra la golpiza que recibió uno de sus compañeros el pasado fin de semana por parte de un grupo de mototaxistas.

Unidades del transporte público se encuentran estacionadas sobre la Avenida Juárez, en el centro del municipio de Tizayuca, luego de que, el domingo un grupo de mototaxis denominado “Los 300" golpeara brutalmente a un taxista en Plaza Tizara.

Los transportistas aseguran que las autoridades no les han dado la atención correspondiente para garantizar su seguridad.

El ayuntamiento informó que ha puesto a disposición de la ciudadanía su parque vehicular para facilitar la movilidad en el municipio, ante este paro en el transporte público.