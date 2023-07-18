Tobogán de evacuación de avión se sale durante vuelo y termina en una casa

Un suceso inusual ocurrió el pasado lunes 17 de julio, cuando el tobogán de evacuación de emergencia de un avión Boeing 767 de United Airlines se salió durante en vuelo y terminó en el patio de una casa cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación indicó que los trabajadores de mantenimiento del aeropuerto se dieron cuenta cuando el avión aterrizó que le faltaba el tobogán de evacuación tras un viaje desde Suiza.

Las autoridades ya investigan cómo se salió el tobogán del avión: “Nos contactamos inmediatamente con la FAA y estamos trabajando con nuestro equipo para comprender mejor las circunstancias en torno a este asunto", dijo la aerolínea a la agencia de noticias CNN.

A United Airlines Boeing 767 plane lost its emergency evacuation slide in mid-air Monday – and it ended up in the backyard of a home near Chicago’s O’Hare International Airport https://t.co/1wRU9s9prJ pic.twitter.com/Sz8BImPlGZ — CNN (@CNN) July 18, 2023

Tobogán de un avión cae en el patio de una casa en Chicago

La policía de Chicago recibió una llamada de emergencia en la calle 4700 de North Chester Avenue, en la casa donde cayó el tobogán de evacuación de emergencia del avión.

Patrick Devitt, dueño del inmueble, relató para CNN que su hijo y su suegro se encontraban en casa cuando escucharon un fuerte sonido en el patio, alrededor de las 12:25 del día (tiempo local).

Cuando salieron a ver qué había pasado, encontraron el tobogán, por lo que llamaron al 911 para informar lo que ocurría en su patio. Devitt que iba llegando a su hogar, arrastró el tobogán desde el patio trasero hasta el frente de la vivienda.

El propietario indicó que el techo de su casa sufrió daños, así como la pantalla de la ventana de la cocina por la caída del tobogán del avión.

Esta no es la primera vez que un tobogán de evacuación de un avión cae en pleno vuelo; lo mismo ocurrió en 2019, con un viaje de Delta que aterrorizaba en el aeropuerto de Boston, por fortuna en esa ocasión tampoco hubo heridos.