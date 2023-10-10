Defendía a su madre, hombre que disparó a su hermano en Tonalá, Jalisco

No fue un crimen pasional como se había dicho al principio; Alan es el hombre que resultó lesionado por arma de fuego al interior de su vivienda en la colonia Lomas del Camichin en Tonalá, Jalisco cuando defendió a su madre de su propio hermano.

A decir de vecinos de la zona escucharon una detonación de arma de fuego y posteriormente una discusión entre los integrantes de esa familia.

"Estaban discutiendo dos hombres uno le reclamaba que era un ratero y sigue la alegata unos diez minutos... Se escucha un balazo y luego se escuchó que decía con mi jefa no te metas", relatan vecinos de la familia en conflicto,

Elementos policiacos llegaron hasta el lugar de los hechos en la calle Mango donde todavía se encontraba el agresor sin embargo tomó un vehículo huyó del lugar de los hechos con rumbo desconocido se dio una breve de persecución lamentablemente no lograron localizarlo y el sujeto escapó

Otra vecina relata que varias patrullas llegaron al lugar pero nada pudieron hacer para atrapar al hermano agresor.

Al hermano agresor lo conocen en la zona como "El Gordo", aún continúa prófugo de la justicia, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco están tras su búsqueda, por otro lado Alan continúa hospitalizado.

Primera versión indicaba que la pelea fue por el amor de una mujer

La noche del domingo se reportó a una persona herida por arma de fuego lo que activo a policías tonaltecas sobre el cruce de las calles Mango y Dunas, en la colonia Lomas del Camichín.

Ahí fue localizado un hombre de 30 años, el cual presentaba un impacto de bala, por lo que paramédicos de la Cruz Verde lo trasladaron en estado grave a un hospital.

Según testimonios, logró decir a las autoridades que el causante había sido su hermano, con el cual había sostenido una discusión, al parecer por el amor de una mujer, situación que ya fue aclarada.