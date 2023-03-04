Decomisan 2 toneladas de cocaína en Australia; eran de cártel mexicano

Una operación conjunta de las fuerzas del orden de Estados Unidos y Australia desbarató una red internacional de narcotraficantes después de interceptar 2.4 toneladas de cocaína a bordo de un barco frente a las costas de América del Sur que se dirigía a Australia; la droga está vinculada a un cártel mexicano, revelaron las autoridades el sábado (4 de marzo).

La cocaína tenía un valor en el mercado negro de alrededor de 1,000 millones de dólares australianos, algo así como 677 millones de dólares y equivalía a la mitad del consumo anual estimado de Australia, lo que convierte a la incautación en una de las más grandes en las que ha estado involucrada la policía australiana.

Col Blanch / Comisionado de la policía de Australia Occidental:

“Durante varias semanas, nuestros oficiales de la brigada contra la Delincuencia Transnacional Seria y Organizada y otros oficiales ayudaron a reconstruir esos paquetes idénticos y arrojaron 1,2 toneladas de esas drogas al océano, a 40 millas de la costa”.

"En noviembre del año pasado, obtuvimos información de la Administración de Control de Drogas (DEA) de la oficina de Sydney de que aproximadamente 2,4 toneladas de cocaína iban a llegar a Australia para ser distribuidas en todo nuestro país. La Administración de Control de Drogas buscó la ayuda de la Guardia Costera de los Estados Unidos y justo frente a la costa de Ecuador sacaron paquetes equivalentes a casi 3 toneladas que contenían cocaína. Usamos la cantidad 2.4 porque esa es nuestra estimación de la cocaína real una vez que quitas el paquete", aseguró Col Blanch, Comisionado de la policía de Australia Occidental.

2.4 tonnes of cocaine has been prevented from entering Australia off the WA coast by police, arresting 12 people in relation to the drug bust.



The significant volume represents half of Australia's annual consumption of the drug with a estimated street value of $1 billion. #9News pic.twitter.com/PAd0Mluczv — 9News Australia (@9NewsAUS) March 4, 2023

Decomiso de cocaína también deja 12 detenidos

Doce sospechosos han sido arrestados y acusados en el caso, dijo la policía estatal de Australia Occidental en un comunicado el sábado, dando a conocer detalles por primera vez de una operación que comenzó en noviembre pasado cuando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) interceptó el barco.

La policía de Australia Occidental sustituyó el cargamento con cocaína falsa empaquetada de manera idéntica y lo dejó caer aproximadamente a 40 millas náuticas al oeste de la capital del estado, Perth, el 28 de diciembre.

Tres presuntos miembros del "brazo australiano de un sindicato de drogas" fueron arrestados con 1,2 toneladas de cocaína falsa el 30 de diciembre, luego de supuestamente hacer tres viajes a través del mar embravecido para recoger los paquetes.

Un ciudadano estadounidense de 39 años estaba entre los 12 acusados, dijo la policía.