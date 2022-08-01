Perú incauta 10 toneladas de droga; 9,73 son de cocaína

Este lunes 1° de agosto, el Ministerio del Interior de Perú anunció que incautó más de diez toneladas de droga durante operaciones en todo el país andino en los últimos 45 días.

Las 10,6 toneladas de droga fueron incautadas en siete operativos desplegados en Vraem, Callao, Ica, Cusco, Ucayali y en la frontera con Brasil.

De la droga incautada, 8,53 toneladas son pasta base de cocaína, 1,20 toneladas de clorhidrato de cocaína y 779 kilos de marihuana.

Las autoridades dijeron que el valor de mercado de la droga se estima en 244 millones de dólares.