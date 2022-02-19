Tormenta “Eunice” deja al menos 13 muertos en Europa

La tormenta “Eunice”, que azotó el noroeste de Europa, dejó un saldo de 13 muertos, casi 200.000 hogares británicos sin electricidad y daños materiales.

La tormenta formada en Irlanda, pasó el viernes sobre parte del Reino Unido, luego por el norte de Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, antes de continuar su ruta hacia Dinamarca y Alemania, de los cuales un gran tercio del norte fue puesto en alerta roja hasta el sábado por la mañana.

Hasta el momento se han registrado 13 muertos a causa de la tormenta "Eunice": dos en Polonia y Alemania, cuatro en Holanda, tres en Inglaterra, una en Irlanda y dos también en Bélgica.

El viernes, la policía de Gante reportó que un hombre de 37 años, fue golpeado en la cabeza por un panel solar que había volado, y murió el sábado debido a sus heridas.

Muchas de las muertes que se reportaron a causa de la tormenta "Eunice", se deben a la caída de árboles sobre los vehículos.

Tormenta “Eunice” dañó mil kilómetros de vías férreas

De acuerdo con Deutsche Bahn, un portavoz de la compañía ferroviaria de Alemania, más de mil kilómetros de vías férreas resultaron dañadas, principalmente por la caída de árboles que paralizaron parcialmente el tráfico en el norte del país por la tormenta “Eunice”.

Además, cientos de vuelos, trenes y transbordadores fueron cancelados en todo el noroeste de Europa a causa de los vientos de Eunice, menos de 48 horas después de que la tormenta Dudley matara al menos a seis personas en Polonia y Alemania.

Entre los extensos daños causados por la tormenta “Eunice”, un árbol de 400 años cayó sobre una casa en Essex, al oeste de Londres. "Escuché un crujido y luego un gran ruido, toda la casa tembló", dijo Sven Good, de 23 años.

Él se encontraba dentro de la casa con su familia cuando cayó el árbol. "Sentí todo el techo sobre mí, fue absolutamente aterrador".

Sin embargo, el pico de la tormenta “Eunice” ya pasó, por lo que se ha levantado la alerta que era de un nivel tres en una escala de cuatro, la cual fue emitida por el servicio meteorológico alemán.