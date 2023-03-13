Por segunda ocasión, tormenta “Freddy” azota Mozambique y Malaui

La tormenta "Freddy" es una de las más fuertes y duraderas registradas en la historia. Por segunda ocasión, el fenómeno natural impactó zonas de Mozambique y Malaui, dejando un saldo de al menos 40 muertos, según autoridades de ésta última nación.

La magnitud de la tormenta ha provocado que los cuerpos de rescate recuperen cadáveres, de acuerdo con Trestone Chikafutwa, integrante del personal de Búsqueda y Recate de Malaui, quien reconoció que ha recuperado 30 cuerpos, “pero aún no hemos terminado. Seguimos buscando más víctimas”.

Su compañero Charles Milenga agregó que han hallado entre 20 a 25 personas fallecidas entre los escombros de hogares destruidos. Señaló que, aunque son trasladados al hospital, “todos lucen muertos”.

Tropical storm Freddy is again due to hit the coast of Southern Africa. One of the strongest storms ever recorded in the southern hemisphere, Freddy may also have broken the record for the longest-lasting tropical cyclone https://t.co/Fcf0KJzkFA pic.twitter.com/kvCw3TvsNu — Reuters (@Reuters) March 11, 2023

¿Cuándo impactó por primera vez la tormenta "Freddy"?

Según la Organización Meteorológica Mundial, la tormenta "Freddy" es una de las más fuertes en el Hemisferio Sur y podría ser considerada como el ciclón tropical de mayor duración. El récord actual es del huracán John que duró 31 días, mientras que "Freddy", nombrado así el 6 de febrero, cruzó el Océano Índico Sur, tocó tierra en Madagascar el 21 de febrero y posteriormente llegó a Mozambique tres días después.

Hasta el viernes 10 de marzo, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportaba a 27 fallecidos en la región afectada: 10 en Mozambique y 17 en Madagascar.

Se dice que #Freddy ha acumulado toda la fuerza de temporada de huracanes y podría batir el #récord de duración que le pertenecía al #huracán John.https://t.co/HdddSlFOrR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 11, 2023

La misma organización abunda que más de 171 mil personas se vieron afectadas después del primer impacto de "Freddy" hace dos semanas, dejando daños en casas y cosechas. Ahora más de 565 mil personas podrían estar en peligro en Mozambique, especialmente en las provincias de Tete, Sofala, Nampula y Zambezia, donde ésta última es posible que sea la más afectada.

Además, Ginebra Clare Nullis, vocera de la Organización Meteorológica Mundial, afirmó que la tormenta "Freddy" es muy lenta, lo cual es malo en términos de precipitación “porque significa que se está acercando bastante a la costa y recogiendo más humedad, por lo que las lluvias serán más intensas”.

Sin embargo, esta no es la única dificultad que ha dejado este fenómeno natural, ya que los habitantes de Malaui han enfrentado la crisis sanitaria de cólera más grave de su historia, escenario que puede empeorar debido a las constantes lluvias de "Freddy", de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.

Con información de Reuters.

