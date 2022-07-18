Qué se sabe de la tormenta solar que afectaría a la Tierra el 19 de julio

Una científica de la Corporación Aeroespacial de Estados Unidos y conocida como la "mujer del clima espacial" alertó sobre una tormenta solar o geomagnética que afectaría a la Tierra este 19 de julio.

Se trata de Tamitha Skov, quien se dedica a educar sobre el espacio en las redes sociales, quien el pasado sábado reveló un modelo de predicción de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sobre la tormenta solar que pegaría este 19 de julio.

En su publicación, la científica explica que la NASA predijo un golpe directo de una gran tormenta solar el 19 de julio, cuyas latitudes se encuentren de medias a profundas.

Sin embargo, la NASA hasta el momento no confirmó ni negó la información difundida por Skov sobre la tormanta solar.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

¿Qué es una tormenta solar o tormenta geomagnética?

De acuerdo con la NASA, una tormenta solar o también conocida como tormenta geomagnética es causada por la actividad magnética dentro del Sol.

Una tormenta solar produce explosiones que se conocen como fulguraciones solares que envían toneladas de energía hacia el espacio a la velocidad de la luz y a veces están acompañadas de lo que se conoce como erupciones solares o eyecciones de masa coronal.

Esta radiación causa daños en los satélites que se usan en las telecomunicaciones y la navegación, además puede interrumpir el funcionamiento de las redes eléctricas.

Al respecto, la "mujer del clima espacial" prevé que los usuarios de la radio y el GPS tengan interrupciones de señal en el "lado nocturno de la Tierra".

Para los astronautas que se encuentren en el espacio la radiación de la tormenta solar también puede ser peligrosa, según la NASA.