Tornado en Carolina del Norte arrasa casas y una planta de Pfizer: VIDEO

Pfizer confirmó que el enorme complejo de manufactura sufrió daños cuando un tornado tocó tierra cerca de Rocky Mount, Carolina del Norte, poco después del mediodía, pero señaló en un correo electrónico que no tenía reportes de heridos graves. La compañía señaló en un comunicado posterior que todos los empleados fueron desalojados y se encuentran a salvo.

El tornado desprendió parte de los techos de los enormes edificios. La planta de Pfizer almacena grandes cantidades de medicamentos, que quedaron esparcidos por todas partes, dijo el jefe policial del condado de Nash, Keith Stone.

Se estima desabasto de medicamentos de Pfizer

La planta produce anestesia y otros fármacos, así como casi el 25% de todos los medicamentos inyectables estériles utilizados en los hospitales de Estados Unidos, dijo Pfizer en su sitio web. Erin Fox, directora sénior de farmacéutica en el Centro Médico de la Universidad de Utah, dijo que el daño "seguramente generará escasez a largo plazo mientras Pfizer realiza labores de reconstrucción o trabaja para trasladar la producción a otros sitios".

Pfizer factory was just torn down by a Torando.



Free vaccines at the crash site!



pic.twitter.com/XemcffiQda — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 20, 2023

Tornado arrasa con vientos de hasta 240 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional tuiteó que el daño coincidía con un tornado EF3, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora que arrasó edificios y derribó árboles. Informes de noticias locales dijeron que un tornado aterrizó en el condado de Nash alrededor de las 12:30 p. m. hora local y duró aproximadamente una hora, cubriendo una distancia de 32 kilómetros.

El Departamento de Policía del condado de Edgecombe, donde se ubica parte de Rocky Mount, informó en Facebook que tenía reportes de tres personas lesionadas a causa del tornado, dos de ellas con heridas potencialmente letales.

89 estructuras dañadas en condado de Nash, Carolina del Norte

Un informe preliminar del vecino condado de Nash señaló que 13 personas resultaron heridas y 89 estructuras sufrieron daños, de acuerdo con un reporte de WRAL-TV.

Tres residencias propiedad de Brian Varnell y su familia en la cercana zona de Dortches sufrieron daños. Varnell dijo a la cadena televisiva que está agradecido de que todos estén con vida. Su hermana y los hijos de ella se escondieron en el cuarto de lavado de su casa.

"Estaban donde tenían que estar dentro de la casa y todo salió bien", dijo Varnell cerca de una residencia que perdió los muros exteriores y una buena parte del techo.