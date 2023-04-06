Tornado en Missouri deja al menos cinco muertos y graves daños

Hay al menos cinco personas muertos por un tornado que tocó tierra antes del amanecer del miércoles en el Estado de Missouri, en el sureste de Estados Unidos.

Equipos de socorristas revisaban casas y negocios destruidos en áreas rurales en busca de más víctimas.

Las muertes se reportaron en el condado de Bollinger, donde varias agencias locales estaban realizando esfuerzos de búsqueda y recuperación, dijo el alguacil Casey Graham en Facebook. Las autoridades temen que la cifra de muertos incremente conforme levantan los escombros.

Esta es la segunda ola de tornados que impactan a Estados Unidos, durante la primera, decena de estos fenómeos meteorológicos causaron daños en al menos siete Estados.

Fotografías publicadas en redes sociales de Glen Allen, Missouri, un pueblo a unos 177 kilómetros al sur de St. Louis, mostraban casas con daños severos, árboles caídos y líneas eléctricas y escombros que cubrían caminos y jardines.

“Es desgarrador ver que a las casas de las personas les faltan los techos y sus hogares desaparecen. Tenemos trabajo por delante, pero lo superaremos”. Clark Parrott, sargento de carreteras de la Patrulla Estatal de Missouri

Parrott dijo que varias personas resultaron heridas, pero no tenía un número exacto.

Expertos informaron que el tornado tocó tierra en el área alrededor de las 03.30 hora local, según el Servicio Meteorológico Nacional. Fue uno de más de una decena de tornados avistados en el Medio Oeste durante la noche, dijo el servicio.

En Marble Hill, 5 kilómetros al este de Glen Allen, Chris Huffman, de 45 años, dijo que corrió al sótano con su esposa y sus dos hijas tras escuchar las sirenas de tornado.

“Afuera estaba completamente oscuro y había nubes oscuras, fuertes vientos y lluvia, y rayos sobre Glen Allen hacia el oeste, donde azotó el tornado”. Chris Huffman/Habitante:

Huffman dijo que su casa y su negocio no sufrieron daños, pero que tiene amigos en Glen Allen que se vieron muy afectados.

El gobernador de Missouri, Mike Parson, dijo en Twitter que planeaba visitar el condado, pero no dijo cuándo, al tiempo que expresó su gratitud por el trabajo de los socorristas y residentes que ayudaron a sus vecinos.

First responders, utility crews, and teams of volunteers will be working to remove debris and restore power.



Stay off the roads and out of the way to ensure your safety and theirs. Treat all downed power lines as live. pic.twitter.com/hrEx7KZx1g — Governor Mike Parson (@GovParsonMO) April 5, 2023

El tornado se generó a partir de un frente de tormenta que azotó el Medio Oeste y el sur el miércoles. Unos 24 millones de estadounidenses en Indiana y Ohio desde el sur hasta el norte de Mississippi y Alabama estaban bajo la amenaza de posibles tornados y fuertes tormentas eléctricas.

Últimos tornados en Estados Unidos

Hace menos de una semana Estados Unidos fue el blanco de una serie de tornados que arrebataron vidas a su paso. Fueron varios los Estados afectados. Uno de los que más daños tuvo fue Arkansas donde se registraron muertos. En Iwoa fueron do los tornados los que sorprendieron a los habitantes.

Illinois no fue la excepción, ahí el techo de un teatro colapsó a causa de los fuertes vientos. En el lugar se celebraba un evento y había al menos 260 personas adentro cuando ocurrió el incidente. Al menos cuatro murieron y decenas resultaron heridas.

Indiana fue otra entidad afectada. Llamadas emergencias saturaron las líneas telefónicas por severos daños en estructuras. El panorama se resumía a autos volcados, construcciones con paredes y techos arrancados, propiedades destruidas y cortes de electricidad que afectaron a miles de personas.

Las autoridades pidieron a los habitantes estar prevenidos en caso de que puedan ocurrir más tornados, hecho que no descartan.