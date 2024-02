Trabajador de limpia queda prensado en mecanismo de camión de basura en la colonia Centro

Un trabajador perteneciente a una cuadrilla de limpia quedó prensado en el mecanismo de compresión de basura del camión con el que limpiaban la calle de República de Uruguay y avenida Pino Suárez, en la colonia Centro, Ciudad de México (CDMX).

Gracias a sus reflejos, y a que conocía el mecanismo, logró desactivarlo antes de que fuera demasiado tarde; sin embargo, no se salvó de salir lesionado del accidente.

Sus compañeros atendieron al trabajador de limpia en lo que llegaban las ambulancias

Sus compañeros del camión de basura lo ayudaron y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, los cuales llegaron a los pocos momentos.

Al lugar llegaron bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes determinaron llevarlo a un hospital para valorarlo con radiografías y confirmar sus fracturas.

Por lo mismo, la vialidad fue cerrada por elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Un trabajador de limpia quedó prensado en el mecanismo de compresión de basura de la unidad en la que laboraba en el centro de la #CDMX



Gracias a sus reflejos y a que conocía el mecanismo, logró desactivarlo a tiempo; fue trasladado al #hospital



El reporte de @tritonazteca11 pic.twitter.com/HM6WYQqe8b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2024

No es la primera vez que un trabajador de limpia tiene un accidente en CDMX

Esta no es la primera vez que un trabajador de limpia sufre un accidente en la CDMX, pues el pasado 6 de octubre el señor Ismael fue embestido por un conductor en la calle Salvador Díaz Mirón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras empujaba su carrito.

“Yo no me di cuenta, yo no’más sentí el golpe y del golpe pues me fui pa’ atrás y me imagino que eso fue cuando me desmayé.” contó Ismael a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Al ver que el trabajador quedó tendido en el piso, el conductor se dio a la fuga, a pesar de que testigos intentaron detenerlos sin éxito. Afortunadamente, la víctima de 68 años no sufrió heridas de gravedad, sólo terminó con golpes en la cabeza, pierna y otras zonas del cuerpo.

“Traté de correr atrás del coche, no lo alcancé, lo alcanzó el chavo de una moto y él fue el que nos dio el número de placa” relató Víctor, un vecino de la Miguel Hidalgo.