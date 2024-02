Trabajador de Marvel Studios muere durante grabación de la serie “Wonder Man”

Un integrante del staff que participa en la grabación de la serie “Wonder Man”, de Marvel Studios, falleció este martes 6 de febrero en una caída en el set, según informó un portavoz de la compañía, propiedad de Walt Disney.

El hombre, que la empresa no identificó, sufrió una caída desde las vigas del Radford Studio Center, a las afueras de Los Ángeles. En ese momento no se estaba rodando y la producción se interrumpió durante todo el día para permitir a las autoridades iniciar una investigación por la muerte.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con su familia y amigos, y nuestro apoyo está detrás de la investigación sobre las circunstancias de este accidente”, expresó en un comunicado un portavoz de Marvel.

¿Quién protagonizará “Wonder Man”?

“Wonder Man” será una serie disponible en Disney+ protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams, un doble de acción convertido en superhéroe.

Yahya Abdul-Mateen II inició su carrera como actor en el musical de Netflix The Get Down, pero también ha participado en producciones de comedia como Baywatch o de superhéroes como Aquaman, donde encarnó a Manta Negra, un villano de la famosa saga.

Las muertes en los sets de cine y televisión no son frecuentes. Uno de los casos con más repercusión mediática ocurrió en octubre de 2021, cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins recibió un disparo de un arma empuñada por el actor Alec Baldwin durante un ensayo.

Acusan nuevamente a Alec Baldwin de homicidio

A principios de 2024, un gran jurado de Nuevo México decidió acusar de nueva cuenta a Alec Baldwin de homicidio involuntario tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película “Rust”.

Baldwin, quien sostenía el arma de fuego con la que falleció Halyna Hutchins insiste en que él no disparó y atribuyó la muerte a un accidente, pero ahora los expertos en balística realizarán un nuevo peritaje para determinar cómo se produjo el disparo que también provocó lesiones director de cine Joel Souza.