Video: trabajadora salva niña atragantada con chocolate en Paraguay

Una desesperada madre ingresó a una heladería de la localidad de Hernandarias en Páraguay, junto con una pequeña en brazos, la niña de tres años se había atragantado con un chocolate y entonces fue cuando una trabajadora del local le pracicó los primeros auxilios y logró salvarle la vida a la niña atragantada.

Una de las cámaras del circuito cerrado de una heladería de Hernandarias en el Departamento de Alto Paraná, captó los angustiantes momentos de la madre desesparada por salvar a su hija.

Heróico momento: mujer salva la vida de niña atragantada

En las imágenes también se puede observar el heróico momento en que Lucimar, una trabajadora de la heladería, quien afortunadamente había aprendido primeros auxilios en redes sociales, le salvó la vida a la menor de tres años atragantada con un chocolate.

El temido atragantamiento sucedió durante el pasado fin de semana y las imágenes muestran cómo una desesperada madre ingresó a la heladería con su niña en brazos, mientras desesperada pide ayuda a las personas que estaban en el local.

Trabajadora salva a niña que se atragantaba con chocolate

En cuestión de segundos, Lucimar, una trabajadora de la heladería, tomó a la pequeñita de tres años y de inmediato comenzó a practicarle los primeros auxilios hasta que finalmente pudo sacarle al chocolate que tenía atorado y que interfería con la respiración de la menor.

Después del heróico acto, la madre de la pequeña llevó a su hija a un centro asistencial, donde de inmediato se reportó fuera de peligro. La joven trabajadora no dudó y aplicó sus conocimientos en primeros auxilios que aprendió en las redes sociales.

Trabajadora aprende primeros auxilios en redes sociales

La trabajadora comentó a medios locales que estaba cenando con sus compañeros en la heladería cuando vio en las cámaras a la mujer llegar con su niña.

Lucimar agregó que es la primera vez que practicaba los primeros auxilios que apredió en internet pero que justo en esos momentos no dudó en prestar la ayuda para salvar a la menor atragantada con un chocolate.

Lucimar también dijo que es madre, por lo que en redes sociales sigue cuentas de pediatras y precisamente fue en intenet donde había visto cómo practicar los primeros auxilios en casos de emergencia.