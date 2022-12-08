Trabajadores protestan en la Cámara de Diputados por vacaciones dignas

Afilados de la Confederación Revolucionario de Obreros y Campesinos, CROC, sitian la Cámara de Diputados y cierran los accesos al recinto legislativo.

Demandan a los diputados que la reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía a 12 los días de vacaciones de los trabajadores sean continuos y no escalonados, como prevé el dictamen que tiene previsto votar este jueves la Cámara de Diputados.

El contingente de trabajadores protesta en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro y mantienen cerrados algunas de las puertas tanto peatonales como vehiculares, lo que dificulta la entrada de legisladores a la sesión de este jueves.

La policía capitalina implementó un operativo tardío para garantizar el acceso por la calle de Sidar y Rovirosa a la sesión que esta convocada de manera semipresencial y está previsto discutir y someter a votación el dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo con modificaciones a la propuesta del Senado.

La CROC exigen se respete la propuesta del Senado de la Republica y es que advierten que la modificación que hicieron lo diputados en la Comisión del Trabajo es una trampa para que los trabajadores no puedan gozar de vacaciones dignas.

Isaías González, líder nacional de la CROC señaló “Ahí se aprobaron 12 días continuos y pagados y llego a la cámara de diputados y la comisión a donde estaba el dizque sindicalista Tereso Medina, echaron abajo lo que aprobaron los senadores. En el artículo 78 de la Ley ahí está la trampa porque dice que los trabajadores gozaran 6 días y que los otros 6 días serán opcionales. compañero los diputados no son trabajadores, esos han sido seudo-trabajadores”.