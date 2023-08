“Por un error humano” Trabajadores ferroviarios mueren atropellados por un tren

La noche del miércoles 30 de agosto, cinco trabajadores ferroviarios murieron atropellados por un tren en Italia, cuando los hombres realizaban trabajos de mantenimiento en una estación.

Un trenque viajaba a 160 kilómetros por hora y transportaba vagones vacíos entre Milán y Turín atropelló a los hombres que trabajaban en reemplazar una parte de la vía férrea en la estación Brandizzo.

El incidente dejó cinco trabajadores ferroviarios muertos y otros dos heridos, el conductor del tren salió ileso del incidente, aunque quedó en shock varios minutos, informaron los bomberos de Italia mediante un breve comunicado.

De acuerdo con medios locales, los hombres que murieron ya fueron identificados y tenían entre 22 y 52 años de edad.

Pexels

Muerte de trabajadores ferroviarios se trató de un “error humano”

Paolo Bodoni, alcalde de Brandizzo, dijo que en el lugar del incidente quedó una escena escalofriante “donde había restos humanos esparcidos a lo largo de 300 metros”. Añadió que ya se investiga el incidente, y no se descarta que se tratara de un “error de comunicación”.

Mientras que Matteo Salvini, ministro de Transportes, indicó que el accidente se trató “de un error humano”.

“Morir de noche en una vía no es admisible en 2023. La fiscalía está investigando. La norma ya hoy prevé que no se pueda trabajar en las vías del tren si no se ha certificado que el tráfico está suspendido. Evidentemente corresponde a la fiscalía saber qué hacían allí, aunque parece ciertamente un error humano”, dijo.