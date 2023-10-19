¿Quieres trabajo en Canadá? Empresa ofrece hasta 42 mil 100 pesos al mes

¡Hay trabajo en Canadá! Una empresa ofrece "chamba" a mexicanos que tengan la secundaria terminada. El sueldo mensual que se ofrece es de 42 mil 100 pesos al mes.

Esta oferta de trabajo en Canadá, que fue publicada por el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es para laborar de tiempo completo como operador de fundición en la ciudad de Quebec.

La empresa canadiense ofrece un contrato temporal aunque no se ha especificado el periodo de estancia. El horario laboral es de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Ofrecen prestaciones conforme a la ley de la provincia de Quebec.

Requisitos para obtener trabajo como operador de fundición en Quebec, Canadá

Si eres operador de fundición y estás interesado en trabajar en Canadá, deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Secundaria terminada

Nivel básico en los idiomas inglés y francés

Demostrar más de un año de experiencia como trabajador de fundición

Buena condición física y destreza manual

El postulante también deberá contar con alto grado de adaptación al cambio, calidad en su trabajo, tolerancia a la presión, además de proactividad y a la orientación a resultados. Si eres un mexicano que cumple con el perfil y con todos los requisitos, tienes hasta el viernes diez de noviembre para ingresar tu solicitud ante el Servicio Nacional de Empleo. Después del primer filtro para seleccionar a los candidatos, deberás acudir a una entrevista presencial en la Ciudad de México.

Los operadores de fundición en Quebec deben encargarse del moldeo de piezas, además de que fabricarán noyos y moldes de arena mediante el uso de diversos equipos y herramientas. Estos trabajadores deberán utilizar hornos en la etapa de la colada, por lo que van a manipular y verter el metal fundido de manera manual en los moldes. Respecto de la fase de acabado será necesario desmoldar, cortar, además de lijar para eliminar el exceso de aluminio.