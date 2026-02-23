Tráfico en carreteras HOY: Choques y cierres afectan la circulación en vías clave de México
Sigue el reporte completo de carreteras y autopistas de México hoy lunes 23 de febrero. Accidentes, reducción de carriles y cómo avanzan las casetas.
¡Toma tus precauciones! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este lunes 23 de febrero de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones tras los recientes hechos relacionados con el abatimiento de "El Mencho".
Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, la reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.
Bloqueo en la autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, Veracruz, por maniobras tras accidente
Esta mañana de lunes 23 de febrero, se reporta un cierre total a la circulación en la autopista Gutiérrez Zamora - Tihuatlán. El incidente se localiza exactamente en el kilómetro 205, afectando a todos los conductores que se dirigen hacia la zona de Tihuatlán.
De acuerdo con los primeros informes, el bloqueo es necesario para que el personal de emergencia y las empresas de transporte realicen el trasvase de carga de una unidad accidentada. Debido a la naturaleza de la mercancía y para garantizar la seguridad de los automovilistas, las autoridades han decidido restringir el paso de manera temporal mientras se completan estas labores.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) February 23, 2026
Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán, km 205, dirección Tihuatlán. Cierre a la circulación por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.