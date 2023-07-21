Desmantelan red de tráfico de órganos en Indonesia y Camboya

La policía de Indonesia ha destapado una red de tráfico de órganos, en la que estaba involucrado un policía y un oficial de migración, que envió a más de 200 de personas a Camboya para que le extrajeran sus riñones.

150 mil pesos por un riñón en Camboya

La red, que pagaba unos 135 millones de rupias indonesias por órgano, casi 9,000 dólares, equivalentes a unos 150 mil pesos, usaba cuentas en la red social Facebook para captar a las víctimas, apuntaron las autoridades durante una rueda de prensa.

27 detenidos por tráfico humano

Hasta el momento han detenido a un total de 27 personas involucradas en varias etapas de esta red de tráfico de órganos, como el alojamiento y transporte de víctimas, que han sido acusadas del delito de tráfico humano, penado con hasta 15 años de cárcel.

Las víctimas de tráfico de órganos, que en general eran personas en una situación económica vulnerable de Indonesia, eran enviadas a Camboya con documentos falsificados que los declaraban como donantes y con la conveniencia de un oficial de migración, declaró Hengki Haryadi, director de la unidad de investigación criminal de la policía de Yakarta.

Cadena de sobornos en ambos países

Este oficial de migración recibía hasta 3.5 millones de rupias, unos 230 dólares, equivalentes a unos 3,900 pesos por cada víctima, mientras el policía detenido recibió transferencias por un total de 612 millones de rupias, más de 40,000 dólares, equivalentes a unos 680,000 pesos

Destacado lugar para el tráfico de órganos

Camboya, donde la venta consentida de riñones se ilegalizó en 2016, es un destacado centro para las mafias del tráfico de órganos.

En marzo de este año, la justicia de Vietnam condenó a penas de cárcel de entre 10 y 16 años a ocho personas implicadas en una red de comercio de órganos humanos que envió a Camboya a 37 personas para la extracción de sus riñones.

Esta red vietnamita operaba en las redes sociales de manera similar a la destapada en Indonesia.

Las autoridades de Taiwán arrestaron en octubre de 2022 a tres sospechosos vinculados a una red de tráfico de órganos en Camboya, mientras Tailandia también ha investigado en los últimos años a sindicatos vinculados a este negocio ilícito en el país vecino.