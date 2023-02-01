Se logró acuerdo para que transporte de carga se vaya al AIFA: AMLO

Los vuelos que son de transporte de carga se realizarán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras llegar a un acuerdo con las empresas, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Todo el transporte de carga va a pasar al aeropuerto Felipe Ángeles. Les decía en una ocasión que iba a ser mediante un acuerdo y ya se logró ese acuerdo con las empresas que se dedican a la carga”, anunció durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El gobierno federal llega acuerdo con las aerolíneas y empresas de paquetería para que vuelos de carga aterricen en el #AIFA en lugar del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. pic.twitter.com/luqKHTmiFv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 1, 2023

En conferencia de prensa, López Obrador explicó que la asociación de transporte de carga le envió una carta en el que le expresan que hay apoyo para trasladar al AIFA este tipo de vuelos.

“Hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo, ya me enviaron una carta asegurándome que ellos van apoyar”, declaró.

AMLO asegura que AIFA está preparado para transporte de carga

El presidente López Obrador aseguró que las empresas de transporte de carga pidieron tiempo para trasladar sus operaciones al AIFA, pero que este no rebasaría los 60 días.

AMLO agregó que el Felipe Ángeles cuenta con lo necesario para que el transporte de carga se haga desde el nuevo aeropuerto.

“Estaban pidiendo tiempo y se les concedió, van a ser como cuatro meses, 56 días... Tienen tiempo suficiente, ya están preparadas todas las oficinas de aduanas, de almacenes. Es un aeropuerto de primera el Felipe Ángeles. Están en muy buen plan”, explicó el mandatario.

Sobre los vuelos de pasajeros, AMLO dijo que ya se tiene programado incrementar el número de este tipo vuelos en el AIFA y ya se definió el número de pasajeros en el AICM, tras la saturación que se ha presentado.

“Se está aplicando eso en todas las líneas, ya se están jalando al Felipe Ángeles”, concluyó.